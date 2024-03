Théoden du Rohan et Dark Sidious au Comic Con France 2024

Parmi les autres invités, ont peut citer Bernard Minet, Grace Van Dien et Raphael Luce de Stranger Things, David López et Mr. Garcin de Marvel, l'acteur derrière le terrifiant Freddy Krueger, Robert Englund, et celui qui fut le célèbre MacGyver, Richard Dean Anderson. Mais aussi Temuera Morrison, Anthony Daniels, Natalia Tena, Seth Gilliam, Emily Kinney, ou encore les deux flics de Police Academy, Lance Kinsey et G.W. Bailey.

Samedi, le Main Stage proposera à 11h, une réunion de Game of Thrones, qui réunira Alfie Allen, Finn Jones, et Natalia Tena. Suivra à 12h une présentation de Kevin Eastman, partageant son aventure avec les Tortues Ninja. À 13h15, un moment spécial est prévu avec la réunion de The Walking Dead, mettant en vedette Seth Gilliam et Emily Kinney.

Jim Lee prendra ensuite la parole à 14h pour célébrer les 85 ans de Batman, avec Terry Ltam comme modérateur. À 14h45, tous les cosplayers sont invités sur scène pour une photo de groupe, prélude au concours officiel de cosplay de Comic Con à 15h, orchestré par AMF Cosplay et incluant un Catwalk Cosplay.

Jamie Campbell Bower, alias Vecna de Stranger Things, répondra aux questions du public à 16h. Bernard Minet clôturera cette journée en musique à 17h, avant l'annonce des gagnants du concours de cosplay à 18h et la remise du Prix Hommage à Bernard Minet à 18h30.

Toujours samedi, l'University Stage accueillera des événements tels que Just Dance, des séances de questions-réponses avec Alfie Allen, Bernard Hill, et d'autres célébrités, ainsi qu'une masterclass sur Marvel Comics et une discussion sur les comics avec Aurélien Vives.

Sur le Cosplay Catwalk Stage, géré par AMF Cosplay, les participants pourront assister à des défilés thématiques allant de la fantasy et la science-fiction jusqu'à un grand final chaotique ouvert à tous les cosplayers.

Dimanche, sur le Main Stage dès 11h, Richard Dean Anderson anime une classe de maître, expliquant comment « sauver le monde avec un trombone » et ses expériences à travers les portes des étoiles de Stargate. À midi, Temuera Morrison évoquera son rôle de Boba Fett, le chasseur de primes le plus redouté d'une galaxie lointaine, très lointaine. Emily Kinney prend la relève à 13h, offrant un aperçu de sa carrière. Anthony Daniels suit à 14h avec un Q&R sur sa vie en tant que C-3PO de Star Wars.

À 14h45, une séance photo de groupe réunit tous les cosplayers, préambule à un autre Catwalk de Cosplay à 15h, orchestré par AMF Cosplay. À 16h, Robert Englund, célèbre pour son rôle de Freddy Krueger et son apparition dans Stranger Things, partage ses expériences. La journée se clôt à 17h par un grand merci à tous les participants, marquant la fin d'un Comic Con mémorable. Ce programme diversifié offre aux fans de la culture geek une variété d'activités interactives, des séances de Q&R aux moments de partage avec des icônes de la pop culture.

Toujours le dimanche un Photobooth 2 propose un programme de séances photo avec les stars de la pop culture, toute la journée.

Enfin, toute la journée, hors podium, Aragog, Expo Star Wars, Bumble Bee Transformers, Rétro gaming, Arcade Hall, Dance Dance Revolution, Artist Alley, Combats de sabre laser pour enfants, La tour de l'horloge de "Once Upon a Time", Laboratoire Hawkins, Voitures classiques de cinéma, Just Dance Chasse aux extraterrestres, Taiko no Tatsujin, Rush Stardom, Guitar Hero et bien d'autres...

Crédits photo : Théoden (Bernard Hill) dans Le Retour du Roi, de Peter Jackson