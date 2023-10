Frais de port minimum des livres : pourra-t-on s'en affranchir ?

La proposition de loi de Laure Darcos, devenue loi Darcos en fin d'année 2021 grâce à un large consensus parlementaire, verra l'une de ses principales mesures s'appliquer à compter du 7 octobre 2023.

À partir de cette date, les frais de port du livre seront obligatoirement facturés, à un minimum de 3 € pour une commande au montant inférieur à 35 €, à 1 centime au-delà (livre uniquement). Une formule conseillée au gouvernement par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), qui ne contentait au final ni Amazon ni le Syndicat de la Librairie française, lesquels se sont frontalement affrontés sur le sujet.

Un peu de pédagogie

L'augmentation attendue des frais de livraison a été largement médiatisée au moment du vote de la loi, mais les vendeurs de livres doivent néanmoins faire passer un message à leurs clients : dès le 7 octobre, commander des ouvrages en ligne coûtera plus cher.

Une grande surface culturelle a dégainé la première, à notre connaissance : la Fnac a diffusé, à un mois de la nouvelle facturation des frais d'envoi, une lettre d'information à ses adhérents. Cette dernière joue sur la fibre écologique et responsable, avec un discours tourné vers des préoccupations contemporaines.

La livraison de colis s’est fortement intensifiée ces dernières années, avec un impact écologique et sociétal non négligeable. Les livres neufs représentent un nombre de livraisons à domicile considérable. C’est pourquoi, à partir du 7 octobre 2023, la loi prévoit de fixer les frais de port de ces produits à 3 € minimum. – La Fnac, le 7 septembre 2023

L'« agitateur culturel » détaille ensuite trois méthodes pour s'affranchir des frais de port : commander pour plus de 35 € de livres, et ainsi profiter de la livraison à 1 centime, payer en ligne et retirer en magasin, ou encore acheter d'occasion.

Nous avons sollicité des enseignes concurrentes de la Fnac, à savoir Cultura et le groupe Nosoli (Furet du Nord - Decitre), pour connaitre leur stratégie en la matière, sans succès.

La bonne occasion

Rappelons-le : la loi Darcos ne s'applique qu'aux livres neufs, et non à l'occasion. La Fnac a investi le marché de la seconde main depuis quelques années déjà, d'abord via des partenariats, puis en ouvrant une « marketplace » et en accueillant des vendeurs tiers, en complément de son offre propre. À ce sujet, si les résultats de l'enseigne étaient à la peine en 2022, l'occasion fait un carton, puisque la Fnac « affiche une croissance de +34 % des volumes de produits Seconde Vie vendus directement aux clients en 2022 par rapport à 2021. Sur la marketplace, près d’une vente sur 3 est un produit d’occasion, dynamique portée notamment par les livres. »

Sans surprise, les concurrents s'y sont mis : Cultura s'était lancé dans le segment fin 2021, avec une plateforme nommée Okazio. Elle aura fait long feu, avec une fermeture moins d'un an plus tard, en octobre 2022. À présent, depuis le 11 mars, l'autre enseigne au sourire travaille avec la société Lili, et a même installé des bornes de reprise dans certains magasins — qui proposent aussi une offre de livres d'occasion.

Quant à Amazon, occasion et marketplace sont deux éléments fondamentaux de son offre, et ce depuis plusieurs années déjà. Mais nous reviendrons sur le cas du géant un peu plus loin.

Aux côtés des grandes enseignes, d'autres acteurs de l'occasion affichent des prix de livraison attractifs : Momox propose une livraison gratuite dès 19 € d'achat, tandis que des boutiques partenaires de Label Emmaüs l'offrent à partir 25 ou 30 €. Certains sont plus généreux : La Bourse aux Livres accorde gracieusement la livraison Mondial Relay dès 10 € d'achat, et Recyclivre fait de même sans minimum d'achat.

On l'aura compris, l'occasion devient, avec l'application de la loi Darcos, une nécessité pour certains vendeurs. Des lecteurs aux moyens restreints pourraient rapidement opter pour la seconde main, si cela allège la facture de quelques euros — avec les frais de port réduits ou supprimés, qui plus est.

La question de l'occasion ne se pose pas soudainement avec la loi Darcos : le Syndicat de la Librairie française (SLF), lors de ses Rencontres nationales de la librairie organisées tous les deux ans, incite ses adhérents à réfléchir à la mise en place de la seconde main. « La problématique, pour les librairies, est d’analyser la manière dont ils peuvent répondre à cette demande croissante du public sans basculer dans un métier au fonctionnement très différent », expliquait à ce titre Anne Martelle, présidente du SLF, en juillet 2022.

Concurrence et veille

Sollicité, le SLF nous indique qu'il n'envisage pas de campagne de communication en direction des lecteurs et lectrices : « Le sujet des frais de port a été largement relayé et commenté par la presse et paraît donc bien appréhendé par les lecteurs. Par ailleurs, les librairies expliquent d’ores et déjà, à leurs clients, sur le terrain, les raisons de cette disposition qui place les frais de livraison des livres au niveau des autres produits », détaille Guillaume Husson, délégué général du syndicat patronal.

À l'inverse, l'organisation professionnelle sera tout à fait attentive à la bonne facturation de ce tarif minimum des frais de port : « Le comité de suivi de la charte relative au prix du livre, qui se réunit régulièrement sous l’égide du Médiateur du livre et regroupe les représentants des détaillants physiques et en ligne, sont convenus d’exercer une veille sur l’application du rehaussement du minimum de frais de livraison des livres », ajoute-t-il.

L'un des vendeurs les plus scrutés sera sans nul doute Amazon, qui s'est vigoureusement opposé à l'instauration d'un tarif minimum des frais de livraison du livre. Fin juin 2023, la multinational a d'ailleurs saisi le Conseil d'État pour contester la légalité de la mesure, qualifiant celle-ci d'« excès de pouvoir ». Au moment de la publication de cet article, l'institution n'a toujours pas rendu ses conclusions sur le sujet...

Sollicité, le géant de la vente en ligne reste, comme toujours, laconique dans ses commentaires : « Amazon respecte les réglementations applicables dans les pays et régions où nous exerçons nos activités », déclare un porte-parole. Comprendre : le tarif minimum sera appliqué à compter du 7 octobre. Le firme indique encore qu'un accompagnement et des informations seront apportés aux clients et vendeurs partenaires, et que son recours auprès du Conseil d'État court toujours. Sans oublier le regard de la Commission européenne sur la législation, assez dubitatif, pourrait-on écrire...

À compter du 7 octobre 2023, une nouvelle réglementation sur les frais de livraison des livres neufs entre en vigueur en France. Elle s’applique à tous les vendeurs de livres en France et impose pour toute commande contenant moins de 35 € de livres neufs un minimum de 3 € de frais de livraison. Pour les commandes contenant 35 € de livres neufs ou plus, le montant minimum de frais de livraison sera de 0,01 €. Cette réglementation s'applique à l'ensemble des clients en France, y compris ceux ayant souscrit à des abonnements comme Prime, et concerne l'ensemble des livraisons de livres neufs en France métropolitaine. Les livres commandés ou précommandés avant le 7 octobre continueront de bénéficier de la livraison à 0,01 € (gratuite pour les membres Prime), même si la livraison est prévue à partir du 7 octobre 2023. - Extrait d'un message d'Amazon.fr à ses clients

Le diable et les détails

Les débats, parlementaires ou non, ont été nombreux, mais certains points concernant l'application de la loi ou ses conséquences restent encore incertains.

Par exemple, le cas de l'impression à la demande, pour lequel nous a sollicité un lecteur : les prestataires incluent souvent les frais de livraison au coût de fabrication du livre. Selon un fin connaisseur des législations sur le prix unique du livre et sa tarification, la loi Darcos ne prévoit aucune exception, et ses acteurs seront, comme d'autres, contraints de s'adapter et de facturer, de manière distincte, les frais de livraison.

D'autre part, les conséquences de cette législation sur les ventes en ligne des libraires restent floues — la Commission européenne reproche d'ailleurs à la France de n'avoir réalisé aucune étude d'impact préalable. Le montant de 3 € retenu par le gouvernement avait en effet singulièrement déçu les libraires, et même le Syndicat de la Librairie française.

Trop peu élevé pour couvrir les frais réels de livraison, notamment ceux des petits points de vente, il pourrait, en fin de compte, participer à brouiller le message autour du prix unique du livre, en favorisant... Amazon et les grandes enseignes qui pourront se payer le luxe de l'appliquer. Idem pour la possibilité de repasser à la livraison à 1 centime, au-delà du panier à 35 €.

Cela dit, la plupart des librairies ont d'ores et déjà habitué leurs clients à payer la livraison à prix coûtant, soit 8,5 € pour un envoi par Colissimo. Pour les fidèles de ces commerces, le tarif plancher de la Loi Darcos ne changera donc rien.

La Librairie Coiffard, à Nantes, nous indique qu'elle ne s'alignera pas, en effet sur ce tarif minimum de 3 €, mais facturera un montant plus important. Et ne mènera pas non plus de campagne d'information spécifique envers ses clients : « Nous appliquons les tarifs des libraires.fr via le site et les tarifs de la Poste auprès de nos clients quand cela est nécessaire », précise Stéphanie Hanet, adjointe de direction, chargée des rencontres et des animations. Quant à l'occasion, son arrivée au sein des rayons de la vénérable institution nantaise n'est pas non plus prévue.

Nous avons sollicité la librairie Mollat sur les mêmes sujets, mais l'enseigne bordelaise n'a « pas de commentaires » sur la question.

Des forfaits à déclarer

Tite Live, prestataire de logiciel de gestion auprès des libraires, a récemment invité ses clients à « vérifier les frais de port que vous proposez sur votre site ou sur la plateforme, notamment pour les librairies qui proposent des forfaits ». Ces « forfaits » permettent de réduire les frais du client, à partir d'un certain montant, le plus souvent avec des frais de port à 4 € dès 35 € d'achat.

« De notre côté, nous vérifions également les montants pour chaque librairie et nous reviendrons vers vous si nous constatons des tarifs pouvant occasionner un problème », complète la société dans son message.

L'Alire, Association des librairies informatisées et utilisatrices des réseaux électroniques, effectue le même rappel sur son site, incitant les libraires « à bien prendre en compte cette information sur vos sites de vente en ligne, surtout si vous aviez mis en place des forfaits ».

Le groupe Kamael, qui gère le site et la solution de vente Leslibraires.fr, utilisée par de nombreux libraires indépendants, a lui aussi rappelé l'échéance du 7 octobre aux professionnels, en les invitant à mettre à jour leurs tarifs, et surtout les forfaits. « Les forfaits qui ne sont pas dans les clous de la loi Darcos seront désactivés le 6 octobre au soir », nous certifie Thomas Le Bras, président de Kamael.

« Mais très peu de libraires proposent aujourd'hui des conditions qui sont “hors” de la loi Darcos », complète-t-il. Quant au livre d'occasion, il ne ressent pas « un engouement extraordinaire » des libraires pour cette gamme de produits, « même si beaucoup de librairies “classiques” ont une petite offre en la matière, que l'on fait remonter sur la plateforme ». Selon lui, la ruée des commerçants vers la seconde main n'aura pas lieu dans l'immédiat.

Photographie : illustration, in0_m0x0, CC BY 2.0