Une Nuit des auteurs et autrices, ce 25 mars

Dans quelques jours, se tiendra donc la Journée des auteurs européens, principalement dans une approche d’Éducation artistique et culturelle. Dans un contexte législatif où Strasbourg a adopté en novembre 2023 un projet visant à la constitution d’un statut pour les artistes auteurs, plusieurs organisations en France estiment nécessaire de mettre à profit ce 25 mars… différemment.

Ces structures, mobilisées pour faire entendre la voix des artistes-auteurs et autrices, entendent obtenir un statut protecteur pour les professions. Ainsi, au terme de la Journée du 25 mars 2024, s’organisent plusieurs opérations dans différentes villes de France, et notamment à Lyon, Toulouse, Rennes, Saint-Nazaire, Strasbourg et Amiens ou Paris.

Un site a été mis en ligne, Première Nuit des artistes auteurs européens, référençant les événements à partir de 19 h, jusqu’au coucher du soleil.

Une émission en triplex — Bruxelles, Paris, Strasbourg — sera diffusée via la chaîne YouTube de la Ligue des auteurs professionnels. Plusieurs interventions sont prévues, pour étayer les revendications en faveur d’un statut et d’une meilleure reconnaissance du travail de création.

ENTRETIEN – Statut européen des artistes-auteurs : “C'est un nouvel espoir”

Elle sera ponctuée de capsules vidéo réalisées pour l'occasion. Et durant cette nuit, tout un chacun est invité à se manifester, en diffusant sur les réseaux images, dessins, photos et autres, accompagnés des hashtags #EuropeanArtistStatus et #PayeTonStatut.

Crédits photo : cocoparisienne CC 0