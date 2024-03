Laure Darcos et Sylvie Robert planchent sur le partage de la valeur

Austérité appliquée à la Culture — avec une baisse de crédits décidée par Bercy —, Printemps de la ruralité, intelligence artificielle ou avenir de l'audiovisuel public : le mardi 12 mars dernier, les sénateurs de la commission de la culture ont pu interroger la ministre de la Culture sur une variété de sujets. Ce mardi 19 mars, les députés poseront leurs propres questions à la nouvelle résidente de la rue de Valois.

Un équilibre à trouver

Au cours de ces quelque deux heures d'entretien, Laure Darcos (sénatrice de l'Essonne, Les Indépendants - République et Territoires) a interpellé Rachida Dati sur les négociations en cours entre les auteurs et les éditeurs, et plus précisément sur un sujet « extrêmement compliqué », celui du partage de la valeur.

La sénatrice de l'Essonne s'intéresse régulièrement au secteur du livre, et a notamment été à l'origine de la loi qui porte son nom, promulguée le 30 décembre 2021. Celle-ci instaurait un montant minimum des frais de port du livre, une mesure destinée à éviter la concurrence déloyale et à mettre libraires et vendeurs de livres en ligne sur un pied d'égalité.

Une législation qui transposait également dans la loi des dispositions de l'accord interprofessionnel du 29 juin 2017 entre le Syndicat national de l’édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE), sur la cessation d'activité d'un éditeur, la provision pour retours ou encore la compensation intertitres...

Aussi présente dans la salle, Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain), par ailleurs vice-présidente du Sénat. Fin 2021 toujours, une loi portant son nom était aussi promulguée, marquant l'entrée des bibliothèques et de leurs missions dans la législation française.

Ensemble, ces deux sénatrices familières du secteur du livre poursuivent leurs travaux « avec le dialogue auteurs-éditeurs » et le partage de la valeur, « un sujet sur lequel nous allons commencer à travailler avec Sylvie Robert », a annoncé Laure Darcos à la ministre. En cas de législation sur le sujet, « je vous demande que cela parte du Sénat, où nous arriverions à trouver un juste équilibre entre auteurs et éditeurs, parce que je sais qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu des tentatives un peu jusqu'au-boutistes ».

Le retour du vecteur législatif

Interrogée, la sénatrice de l'Essonne n'en dira pas beaucoup plus sur ces « tentatives » ou les travaux menés avec sa collègue, « qui doivent rester en interne » pour le moment. « Je n’ai pas du tout la prétention de révolutionner le partage de valeur et j’espère que beaucoup d’avancées pourront se faire par des bonnes pratiques de gré à gré (nous parlons de contrats de droit privé donc personne ne peut les forcer), mais il y aura des dispositions législatives sur certains points », nous précise-t-elle toutefois.

Ce n'est pas la première fois qu'une intervention législative est associée aux négociations entre les auteurs et les éditeurs, puisqu'un sénateur, Mikaele Kulimoetoke (Wallis-et-Futuna, Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants), avait noté dans un rapport présenté fin 2023 un possible recours au « vecteur législatif pour intégrer les conclusions de l’accord de décembre 2022 » signé par le collège des auteurs et le SNE.

Cet accord signait la fin d'une première phase de négociations entre auteurs et éditeurs, autour de plusieurs points, comme la reddition de comptes semestrielle et une révision du document de reddition, l'obligation d’information pour l’éditeur en cas de sous-cession, la résiliation de contrat de traduction sous conditions et, en fin de contrat, une plus grande transparence sur le pilon ou l’arrêt de commercialisation, entre autres.

Ces différents points ont vocation à être inscrits dans la loi, via le Code de la propriété intellectuelle. Difficile de dire, pour l'instant, si la rue de Valois envisage un décret, ou laisserait plutôt la main aux parlementaires, en vue d'un débat.

Quant à la question plus spécifique du partage de la valeur, elle a été évoquée par une étude du Syndicat national de l'édition (SNE), présentée au début du mois de février. Très contestée par les organisations d'auteurs, dans sa forme et dans son contenu, elle a été suivie, il y a quelques jours, de travaux du ministère de la Culture sur les petites et moyennes maisons d'édition.

Les négociations continuent

La première phase de négociations, sous l'égide de Pierre Sirinelli, avait logiquement été suivie par une deuxième, cette fois orchestrée par les services du ministère de la Culture. Elle portait notamment sur la vente en solde des livres, la sécurisation de l'avance versée, la vente des livres à l'étranger ou encore le transfert des charges techniques aux auteurs, selon une proche du dossier.

À ce jour, les points d'accord entre les auteurs et les éditeurs sont très rares sur les questions de cette deuxième phase, « des sujets très techniques sur lesquels nous n'avons pas passé assez de temps », nous indique-t-on. « Nous aurions intérêt à relancer des discussions sur ces sujets épineux, pour parler partage de la valeur, rémunération, délai de paiement, transparence, taux. Les contrats sont toujours déséquilibrés. Si jamais il y a une volonté du Sénat de s’engager vers une proposition de loi, nous sommes partants, mais prudence, car les débats ne sont pas terminés », analyse une source du côté des auteurs.

Si cette deuxième phase reste donc ouverte, une troisième a commencé, toujours sous l'égide du ministère, que le directeur général du SNE, Renaud Lefebvre, évoquait récemment dans nos colonnes : elle porte cette fois « sur la mise en place d’une instance de médiation pour régler les conflits relatifs au contrat d’édition ».

« Si Dati se saisit de la question des auteurs pour faire des propositions, nous les accueillerons avec plaisir », concède-t-on, avec le souci de préserver le temps du débat interprofessionnel. L'implication des deux sénatrices est toutefois saluée, considérant leur intérêt pour le secteur du livre et, plus généralement, pour la culture.

Photographie : Laure Darcos, le 12 mars 2024, lors de l'audition de Rachida Dati par la Commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport (capture d'écran)