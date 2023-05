Michel Houellebecq publie un livre sur son aventure porno

Le programme RISE Bookselling, et la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), présentent les résultats de leur première étude sur le thème des retours de livres. Cette initiative triennale est co-financée par l’UE et gérée par l'EIBF. Il vise à développer, renforcer et maximiser les capacités et la résilience du secteur européen de la librairie.