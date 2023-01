Houellebecq : la possibilité d'un porno, avec prostituées à Amsterdam

Produisant des épisodes à intervalles réguliers, Kirac prépare une surprise pour le 11 mars — date de sortie du 27e film. Présentant son projet, le réalisateur indique qu'il a commencé en fin d’année 2022, alors que la période des fêtes approchait. Des jours fériés qu’il redoutait « [s]urtout parce qu'ils allaient marquer la naissance de mon deuxième enfant et je ne suis pas fait pour le rôle traditionnel du père réjouissant ».

Houellebecq, marié contrarié

Pour contrer le sort, il s’adresse donc à Houellebecq, « l’unique personne moins emballée par Noël » qu’il connaisse après lui-même. Lequel s'avère victime de ses différentes sorties, positions et déclarations, au point que l'on craigne pour sa vie : autour de lui, on redoutait qu’il ne fasse l’objet d’un kidnapping, mené par des extrémistes musulmans.

À LIRE: Houellebecq et les musulmans : incitation à la haine ou désamour ?

En relation par email avec le romancier français depuis des mois, l’artiste Stefan Ruitenbeek apprend ainsi que le voyage de noces au Maroc est annulé. Marié depuis le 22 septembre 2018, le petit Mimiche attendait donc avec impatience. « Son épouse avait passé tout un mois à arranger des prostituées à l’avance et maintenant tout s’écroulait », précise le réalisateur.

Dans le port d'Amsterdam...

La proposition qu’il lui formule est alors la suivante : « Je lui ai dit que je connaissais plein de filles à Amsterdam qui coucheraient avec le célèbre écrivain par curiosité. Et que j’arrangerais l’hôtel pour lui si j’avais la permission de tout filmer. » La bande-annonce, à peine diffusée, provoque quelques malaises – et pourrait n'être pas tout à fait appropriée si on la consulte depuis le boulot :

Choquer, et pourquoi pas ?

Une production que l’on qualifie de semi-pornographique – voire, « pornographique » tout court, d’après le collectif. Et ce, bien que les premières images n’en laissent qu’imaginer la teneur globale — au risque de se méprendre totalement.

La mission artistique que revendique Kirac réside en une « recherche de l’amour, sous une forme véritable ». Le tout porté par une volonté de dialectique, seul moyen pour que la vérité émerge, à travers « une discussion raisonnable ». Question : jusqu’où pousser la raison dans ce cas de figure ?

Aucune limite n’est admise : les épisodes diffusés expriment toute la théorie de leur art. Et le collectif se décrit volontiers comme « rebelle, pervers, drôle et follement indépendant. Exactement ce dont le monde de l’art a besoin, lui qui s’étouffe en suivant et en observant ses propres codes ».

Pour l’heure, le romancier n’a fait aucun commentaire sur le tournage ni le pitch proposé… Une projection en direct sera organisée au théâtre Betty Asfalt, d'Amsterdam (15 € tarif plein, 10 € étudiants). Avec toutes les réponses aux questions que l'on n'osait pas se poser...

Crédits photo : capture d'écran