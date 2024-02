Point de côté : le roman à clés de Judith Godrèche bientôt réédité

« Ce livre me ressemble » : ce sont les mots de l'actrice, prononcés lors de la promotion du livre sur le plateau d'Ex-Libris, sur TF1, en 1995. Mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle arrive réellement à parler de son histoire, et qu'on l'écoute. « C’était une première tentative de raconter mon histoire. Une tentative qui a échoué », confiait l'actrice à France Inter en février 2024 (au début de l'entretien ci-dessous).

Dans la présentation de l'époque, il est simplement écrit « Premier roman d'une jeune comédienne qui met en scène Juliette, 21 ans, mal aimée, qui retrouve le goût de vivre auprès d'une fillette de 8 ans. » Mais ce que raconte la narratrice du roman, ce sont plutôt des choses comme : « J’ai rencontré un garçon qui justement m’a aimée parce que j’étais une petite fille. [...] Alors je voulais rester toujours cette petite fille sans fards, sans bijoux, sans dessous sexy, cette petite fille pure. Mais j’ai surtout compris qu’il fallait que je reste comme ça pour lui. »

Ou encore « C’était quoi une porte entre lui et moi ? Rien. Un bout de bois. Alors, que je l’ouvre ou que je l’ouvre pas, la porte, c’était idem. Tu vois, ça changeait rien, il m’avait corps et âme. Alors un peu plus de corps, un peu moins, bof, il s’en foutait. C’est plutôt les fenêtres qui nous séparaient, si je m’approchais de la fenêtre, il avait peur. Si je lui disais : “Je vais passer mon permis”, “Je vais prendre la pilule”, là il avait peur. Contre lui, toutes les fenêtres… »

Et sa meilleure amie lui confiait : « Quand j’entrais chez toi, j’avais peur. J’avais l’impression de violer quelque chose, d’entrer par effraction dans la cachette de deux bandits. Tu te rappelles ? T’osais pas parler, moi non plus, et rire encore moins. »

Le texte, qui est actuellement quasiment introuvable, devrait être prochainement disponible en édition numérique, avant d'être potentiellement réimprimé par Flammarion, a révélé Ouest-France.

Une parole difficilement libérée

Dans un long témoignage accordé au Monde, l'actrice retrace le parcours qui l'a menée à la libération de sa parole. Un des éléments déclencheurs, celui qui a définitivement ouvert les vannes de son traumatisme, est le visionnage d'un documentaire de Gérard Miller — qui fait lui-même actuellement face à des accusations de viols et agressions sexuelles —dans lequel Benoît Jacquot revient sur ses relations avec les jeunes comédiennes.

Avant cela, il y a aussi eu sa (tentative de) lecture du Consentement de Vanessa Springora, qui raconte sa relation avec l'écrivain Bernard Matzneff. Judith Godrèche ne peut pas lire ce témoignage en entier, elle dit avoir « cru que Vanessa Springora avait écrit un livre sur [elle] ». Le Monde rapporte que, quand Benoît Jacquot attendait Judith Godrèche à la sortie de son collège, alors qu'elle était en troisième, Gabriel Matzneff faisait de même, de l'autre côté de la Seine, avec Vanessa Springora. Les deux femmes ne sont nées qu'à une semaine d'écart.

Dans une lettre ouverte à sa fille, Judith Godrèche explique ce qu'elle a ressenti à la lecture du livre de Vanessa Springora : « Page après page. Je me noie. Une armure embrumée m’engloutit tout entière.

Je sombre. Le referme. » Avant de conclure : « Je sais, il se fait tard, mais je viens de comprendre. Ce truc – le consentement – je ne l’ai jamais donné. Non. Jamais au grand jamais. Alors, il est temps. Le désespoir de ma faiblesse passée, le désespoir de mon enfance volée, a trouvé sa voix, C’est l’histoire d’une fille de quatorze ans à Paris dans les années 90. »

Quelques semaines avant son dépôt de plainte, était diffusée sur Arte sa série autobiographique Icon of French Cinema, dans laquelle l'actrice abordait déjà le sujet, sans tout en dire cependant.

Judith Godrèche est entendue ce jeudi 29 février au Sénat par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, pour y dénoncer l'omerta autour des violences sexuelles dans le cinéma français. Elle a également pris la parole à ce sujet lors de la dernière cérémonie des Césars, le 23 février dernier.

Crédits image : Georges Biard, CC BY-SA 3.0