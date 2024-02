Gérard Miller : une enquête ouverte pour viols et agressions sexuelles

Six signalements ont pour l'instant été reçus par des « femmes déclarant avoir subi des gestes a minima sexués de la part de Gérard Miller, auxquels elles relatent ne pas avoir donné leur consentement, entre 1995 et 2005 », rapporte l'AFP.

Une plainte pour viol avait notamment été déposée pour des faits remontant à 2001, par une femme qui avait 17 ans à l'époque. Certains des témoignages rapportés par la presse évoquent des agissements commis dans le cadre de séances d'hypnose.

La direction de la police judiciaire de Paris a donc été chargée d'enquêter sur de possibles « faits susceptibles d'être qualifiés de viols et d'agressions sexuelles, parfois sur victimes mineures ». Il appartiendra ensuite au parquet « de déterminer la matérialité et la qualification des faits, de mesurer leur éventuelle prescription et d'apprécier les suites à donner ».

Les différents témoignages ont commencé à émerger à la suite de la diffusion de séquences dans l'émission, C ce soir sur France 5. Des extraits du documentaire réalisé par Gérard Miller, Les ruses du désir : L'interdit, qui montrent Benoît Jacquot en 2011, discutant de sa liaison antérieure avec l'actrice Judith Godrèche, alors qu'elle n'avait que 14 ans et que lui était dans la quarantaine.

Sur le plateau de C ce soir, le psychanalyste a admis que la réalisation d'un tel film ne serait plus envisageable aujourd'hui, soulignant un changement de perception collectif et l'importance de reconnaître les avancées révolutionnaires apportées par le mouvement MeToo.

Ce dernier a admis, dans un courrier adressé à Libération, « qu’un rapport inégalitaire existait objectivement dans les relations que je pouvais avoir avec des femmes plus jeunes que moi ». Il dit tout de même « récuser de la façon la plus catégorique qui soit toute agression sexuelle et, à plus forte raison, tout viol ». Il assure également n'avoir « jamais pratiqué l’hypnose ni dans mon bureau, avec des patients, ni plus généralement à mon domicile. Jamais. Même si dans tel ou tel souvenir, c’est le mot qui est employé, il ne correspond pas à la réalité. »