Jean-Paul Rouve en Gabriel Matzneff : Le Consentement, version cinéma

Cette dernière a par ailleurs écrit le scénario avec François Pirot. La distribution est complétée par Laetitia Casta dans le rôle de la mère de Vanessa Springora, Élodie Bouchez dans celui de l’écrivaine et éditrice devenue adulte, Sara Giraudeau, Jean Chevalier, Nicolas Bridet, ou encore Miglen Mirtchev dans celui du philosophe Cioran.

La production officialisée à l’été 2020 est portée par Carole Lambert et Marc Missonnier pour Windy Production, et distribuée par Pan européenne et SND International.

Une bombe dans le monde du livre

Dans le texte de l’actuelle directrice de la collection « Fauteuse de trouble » chez Juillard, publié en janvier 2020 aux éditions Grasset, Vanessa Springora raconte sa relation « sous emprise » avec Gabriel Matzneff, à l’époque quinquagénaire, alors qu’elle entrait dans l'adolescence au milieu des années 1980.

Vendu en France à près de 300.000 exemplaires (117.105 ex. pour la version poche, 172.392 ex. pour le grand format selon Edistat), Le Consentement a été traduit dans plus de vingt langues. L’ouvrage a été récompensé par le prix JJ Rousseau de l’autobiographie 2020 et le Grand Prix des Lectrices Elle 2020.

Dans le sillage du mouvement #MeToo, ce témoignage avait participé à faire bouger les lignes et à libérer la parole, bousculant autant le monde culturel que celui de l’édition, mettant en lumière les pratiques, par ailleurs bien connues, de l’écrivain.

Si Matzneff n’a en effet jamais caché ses pratiques, se revendiquant lui-même, « pédophile », il a longtemps bénéficié d’une tolérance liée à l’époque et à un certain milieu intellectuel germanopratin.

En août 2022, Gabriel Matzneff est passé en audition libre devant les policiers de l’Office central de répression des violences aux personnes (OCRVP), visé par une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans, suite aux révélations de l’éditrice et écrivaine. L’affaire s’orienterait cependant, du fait de la prescription, vers le classement sans suite.

En septembre 2021, l’ancienne journaliste britannique d’origine italienne Francesca Gee avait accusé à son tour l’auteur dans un texte autopublié, L’Arme la plus meurtrière. Elle y narrait sa relation avec l’homme de lettres dans les années 70, et l’enquête judiciaire bâclée qui avait suivi cette histoire.

Gabriel Matzneff, lui, s’est retiré en Italie après les dénonciations de Vanessa Springora. Il clame toujours être la victime d’une vengeance après une séparation douloureuse...

Crédits photo : Pan européenne