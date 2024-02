Les Imaginales : quand l'imaginaire s'invite à Épinal

2024 s'annonce colorée, sous le signe du « renouvellement ». L'édition est sous la direction artistique de Gilles Francescano, illustrateur multiforme de couvertures de romans, de jeux, de films vidéo, d’affiches et d’images publicitaires pour les éditeurs de science-fiction et d'univers fantastiques. Ancien président de l’association des illustrateurs professionnels Art & Fact, de 2000 à 2010, Gilles Francescano est par ailleurs commissaire d’expositions pour le Festival international de Science-Fiction des Utopiales à Nantes, depuis 2008, et conseiller artistique pour plusieurs musées et festivals internationaux.

Aux côtés de l'écrivain Alain Damasio, Chris Vuklisevic est « l'autrice coup de coeur » pour cette édition. Née en 1992 près du littoral, l'écrivaine a fait ses débuts littéraires avec Derniers jours d’un monde oublié (Folio Fantasy, 2021), roman de fantasy post-apocalyptique récompensé par le prix des 20 ans de Folio SF.

L'année dernière, Du thé pour les fantômes est paru chez Denoël, entre conte fantastique et réalisme magique, actuellement en cours de traduction dans sept langues. Début 2024, elle a également publié Porcelaine sous les ruines, un roman de romantasy, aux éditions Olympe... sous le pseudonyme d'Ada Vivalda.

Memento et mori

La thématique centrale de cette édition se nomme énigmatiquement « Memento mori ». Une occasion pour réunir écrivains, écrivaines et artistes flirtant avec la fantasy, la science-fiction, le fantastique, les romans historiques, le conte, ou encore d'autres genres « légendaires ». Les amateurs de ces récits fictifs sont les bienvenus, conviés à rencontrer les professionnels qui partagent cette « passion pour l'imaginaire et le merveilleux ». À la tombée de la nuit, La Fête des Images propose des séances de vidéo mapping à travers la Ville d'Épinal, sublimant son patrimoine et captivant aussi bien les adultes que les jeunes spectateurs.

