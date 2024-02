Le Mois du livre en Bretagne revient pour une seconde édition

L'objectif principal est de valoriser les contributeurs de la chaîne du livre bretonne : créateurs, producteurs, diffuseurs, et tous ceux qui partagent leur amour pour le livre et la lecture.

Au programme, des rencontres avec des auteurs et des autrices, des présentations d'éditeurs et éditrices, ainsi que des expositions sur les métiers du livre et leurs pratiques. L'événement est coordonné par l'établissement public Livre et lecture en Bretagne, qui en est à sa deuxième organisation.

Cette programmation, qui se veut riche et variée, entend refléter le dynamisme de la scène littéraire bretonne et son lien profond avec le territoire à travers des randonnées littéraires, des performances de slam, des lectures musicales, des spectacles sur le matrimoine littéraire, des expositions de planches originales, et bien plus encore.

10 cartes blanches seront données à des maisons d'édition régionales, pour une édition axée sur l'imaginaire, offrant une nouvelle dimension à l'exploration littéraire en Bretagne.

Pour cette édition, le studio graphique Pollen de Rennes a élaboré une nouvelle identité visuelle basée sur le thème de l'imaginaire, invitant à explorer les diverses manières dont la lecture stimule notre capacité à inventer et créer.

Ci-dessous, le programme détaillé :

Crédits photo : Pollen Studio / Mois du livre en Bretagne