Nantes : le festival Atlantide les mots du monde revient en février

Le programme inclut 59 grandes rencontres, conversations et événements au Lieu Unique du 16 au 18 février, complétés par 9 grandes rencontres dans les librairies du centre-ville les jeudi 15 et samedi 17 février, et 6 grandes rencontres dans les médiathèques de la Bibliothèque municipale de Nantes du 15 au 17 février.

Des lectures dessinées auront lieu à la Libre Usine le jeudi 15 février, avec 2 grandes rencontres organisées par le Centre Accoord, une à la Maison de quartier des Dervallières, et une autre à la Maison de quartier Madeleine-Champ de Mars, toutes prévues pour le jeudi 15 février.

Le CHU et la Maison d'arrêt accueilleront chacun une grande rencontre, respectivement le jeudi 15 février et le vendredi 16 février, avec une autre à la Maison de l'Afrique et à l'Espace Lecture Malakoff le samedi 17 février. Une déambulation littéraire est prévue au Château des ducs de Bretagne le dimanche 18 février.

La littérature qui s'engage

Ce festival se veut une célébration des mots du monde, mettant en avant la liberté d'expression et d'imagination à travers des auteurs français et internationaux, émergents ou établis, incarnant une littérature-monde vivante et engageante.

La 12ème édition se concentre sur l'exploration de sujets contemporains et de la création littéraire, abordant des thèmes tels que le féminisme, les questions post-coloniales et raciales, le capitalisme, les sociétés mondialisées, les exils, les libertés, ainsi que les croyances et mythologies.

Le festival commencera avec une leçon inaugurale par Antoine Compagnon sur la lecture à l'ère numérique, suivi d'une soirée contre la censure en partenariat avec le PEN club français, et se clôturera sur une lecture de Thomas Poitevin d'Une Magie ordinaire de Kossi Efoui. Outre ces moments phares, le festival offre des lectures par des auteurs, une librairie dédiée au festival proposée par l'association Les Libraires Complices de Nantes, et des séances de dédicaces.

Le Prix Bermond-Boquié, de littérature jeunesse, sera remis le dimanche 18 février.

Atlantide les mots du monde enrichit par ailleurs son offre avec un cabinet de curiosités, une programmation scolaire le vendredi 16 février, et une demi-journée professionnelle proposée par MOBILIS.

Crédits photo : Anne Simon / Festival Atlantide les mots du monde