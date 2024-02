L'étude irréelle où “les éditeurs sont moins payés que les auteurs

Le camembert de l’étude KPMG s’interprétait assez tristement : pour un peu, les droits d’auteurs provoqueraient la ruine des maisons d’édition quand ces dernières ne conserveraient rien de la valeur produite par la commercialisation de livres.

De fait, avait noté ActuaLitté, le SNE établit la liste des dépenses des structures, en omettant soigneusement de préciser que ces dernières ont d’abord engrangé l’argent pour les effectuer.

A contrario, autrices et auteurs ne se voyaient accorder aucun frais : une méthodologie calamiteuse que nous justifiait le Syndicat en arguant : « Nous n’avions pas les données. »

La Charte est la première organisation d'autrices et d'auteurs à réagir à cette étude. Leur réponse au SNE est ici diffusée en intégralité.

Les éditeurs moins bien payés que les auteurs

« Les éditeurs disent gagner moins que les auteurs » C’est le titre de l’article du Monde paru ce 1er février qui a suscité une vague d’indignation bien légitime auprès des auteurs et autrices.

Dans un timing qui pose question au moment où les organisations professionnelles d’auteurs et autrices militent au niveau européen pour une rémunération appropriée et un véritable statut, le Syndicat national de l’édition communique une étude commanditée par ses soins au cabinet KPMG. L’orientation des résultats et la communication autour de cette étude sidèrent : nous aurions enfin la vérité sur le « partage de la valeur » entre auteurs et éditeurs.

Tandis que l’étude analyse les coûts et frais des maisons d’édition dans le détail, elle met en regard une catégorie « droits d’auteur » qui s’élèverait à 24,8 % : « Un quart du chiffre d’affaires des éditeurs revient aux auteurs », nous assure-t-on. Le journal Le Monde lui-même prend des pincettes avec cette étude.

« Les auteurs français vivants et en activité ne sont pas des « droits d’auteur » ! » – La Charte

« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde », disait Albert Camus. Le premier biais de cette étude est d’assimiler une catégorie floue « les auteurs », sous-entendant donc les auteurs français en activité, aux « droits d’auteur ».

Derrière cette appellation fourre-tout, on trouve pêle-mêle :

– Les redevances versées aux auteurs et autrices français une fois l’à-valoir amorti

– Les à-valoir versés aux auteurs et autrices français

– Les droits d’auteur versés à des éditeurs, les directeurs de collection (pour contourner les cotisations sociales)

– Les droits d’auteur versés dans le cadre de traduction de livres étrangers

– Les droits de gestion collective

– Les cessions de droits pour des auteurs et autrices étrangers

– Les redevances versées à des ayants droit d’auteurs et autrices décédés,

et la liste n’est pas terminée !

Surprise : les auteurs et autrices sont vivants

Et payent des cotisations et ont des frais ! Le raisonnement de l’étude est de mettre en regard toutes les charges de ces entreprises avec les droits d’auteur versés.

Problème majeur : en plus de mélanger des choux et des carottes, l’étude part du principe que ces rémunérations sont exemptes de tous les prélèvements incompressibles (cotisations sociales, impôts…), mais aussi que les auteurs et autrices ne font eux-mêmes aucun investissement pour toucher ces rémunérations (matériel, recherches, location de bureaux, etc.).

En résumé, selon cette étude du SNE, les auteurs et autrices ne sont pas des corps, pas des professionnels en activité, mais une catégorie très floue de « droits d’auteur versés ».

Si on creuse l’étude...

On se rend compte qu’en réalité, elle prouve toute autre chose… Le problème majeur est la communication autour de l’étude, car après quelques calculs, on mesure que les droits d’auteur représentent 25 % du chiffre d’affaires.

Autrement dit, TOUS les auteurs et les autres catégories précédemment citées se partagent cette rémunération. Prenons un exemple très réaliste : une très grande maison d’édition a publié au cours des 50 dernières années 1000 auteurs, cela fait donc en moyenne… 0,025 du chiffre d’affaires pour chacun !

Pour établir une simple analogie, cela revient à ce que le patron d’une entreprise dise : « Hey, mais mes employés gagnent plus que moi, regardez le montant total des salaires versés ! » Et les salariés répondraient : « Euh oui, mais nous sommes 1000 à nous partager ce montant ! ».

Les grands groupes éditoriaux ne sont pas les “éditeurs”

Nommer « éditeurs » des grands groupes au chiffre d’affaires aux milliards d’euros n’illustre pas la réalité. Les éditeurs et éditrices sont souvent nos interlocuteurs pour le suivi éditorial de nos ouvrages, ce sont des salariés dont les conditions de rémunération ne sont souvent d’ailleurs pas à la hauteur de leur investissement.

Les grands groupes éditoriaux sont des holdings à la fiscalité bien étudiée, comprenant des filiales bien organisées. Également, l’étude fait fort pratiquement abstraction du fait que les grands groupes éditoriaux possèdent eux-mêmes leur propre circuit de diffusion-distribution, dont les résultats remontent donc dans le groupe.

La Charte précise qu’elle opère une nette différence entre la parole du SNE et celle de nos interlocuteurs au quotidien. Nous savons d’ailleurs que nombre d’éditeurs et éditrices disent tout bas se désolidariser de la communication autour de cette étude : qu’ils le fassent à voix haute.

La Charte rappelle et rappellera toujours qu’écrire, dessiner, créer des œuvres est un travail. Que les auteurs et autrices que nous défendons sont des professionnels bien vivants, en activité. Et qu’il est temps que la chaîne du livre nous reconnaisse comme tels.

Nous vous tiendrons informés de la suite que nous donnerons à la parution de cette étude.

Ndlr : Il importe de se référer, pour mieux mesurer le périmètre et donc la justesse de l'étude, à l'échantillon qui a servi à obtenir les données. Comme l'a indiqué le SNE à ActuaLitté, elles émanent des DAF des répondants – Direction des affaires financières – un service qui n'existe évidemment pas dans toutes les entreprises. En outre, comme le souligne Thomas Fouchault : « L'étude a été menée sur les comptes sociaux définitifs de 2022 des principaux groupes éditoriaux, représentant 29,2% du marché dans les secteurs étudiés. Les pratiques des petites et moyennes ME indépendantes ne sont donc pas étudiées. »

« Ensuite, l'étude se concentre sur 5 secteurs : litt générale, pratique, jeunesse, BD et art. Ceux-ci représentent 68,5% du marché du livre total. Les livres scolaires/pro, dicos, cartes sont écartés, comme les mangas (50% du CA de la BD, mais reposant sur le rachat de droits). 29,2% de 68,5% du marché du livre total en France, ça ne fait pas beaucoup. Gardons donc à l'esprit que c'est l'étude sur le partage de la valeur entre auteurs et principaux groupes éditoriaux dans les principaux secteurs du livre. »

