Le statut artiste-auteurs européen, une “opportunité unique

Présenté en fin d'année dernière, le rapport des députés Antonius Manders et Domènec Ruiz Devesa ne comportait pas d'incroyables révélations sur la situation des artistes auteurs. À l'oreille des professionnels français, il sonnait même comme un refrain connu, celui de la précarité et de l'absence d'un véritable statut, avec les garanties et protections sociales qui l'accompagnent.

D'après les données du document, 7,7 millions de personnes travaillent dans le secteur culturel, à travers les pays membres de l'Union européenne, représentant 3,8 % des emplois totaux et 4,2 % du PIB au total. Les rapporteurs suggéraient un certain nombre de dispositions pour améliorer le bilan, dont de nouvelles normes en matière de protection sociale, une rémunération minimale, une obligation pour les États membres de consacrer 2 % du PIB aux dépenses publiques culturelles...

L'UE fait le ménage

Le rapport des deux députés a été bien accueilli par le Parlement, qui l'a adopté à une large majorité, mais aussi par des organisations d'auteurs, en France. La Ligue des auteurs professionnels, le Comité Pluridisciplinaire des Artistes-Auteurs et des Artistes-Autrices (CAAP) et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse ont rapidement publié un texte affichant un appui inconditionnel à la proposition de résolution.

Nos organisations soutiennent cette proposition de résolution et encouragent vivement l’ensemble des artistes auteurs et autrices à exprimer leur soutien à cette proposition de résolution qui pourrait donner lieu à un véritable renforcement de la protection de nos métiers. – La Ligue, le CAAP et la Charte

Après adoption de l'initiative législative, la Commission européenne disposait de 3 mois pour répondre, soit en mettant en œuvre les mesures proposées, soit en avançant d'autres dispositions alternatives, ou bien en justifiant son choix de ne pas s'emparer du dossier.

L'échéance s'établit désormais à deux mois : la Charte des auteurs et des illustrateurs pour la jeunesse et la Ligue des auteurs professionnels souhaitent mobiliser et communiquer autour des besoins des travailleurs du secteur, pour pousser la Commission à agir.

Une campagne s'installe donc lors des prochaines semaines, autour des mots-clés #PayeTonStatut et #EuropeanArtistStatus. « Sortez vos crayons pour vous dessiner sous un parapluie sous une pluie de mots qui illustrent vos difficultés (ex : Précarité, contrats abusifs, Urssaf, etc) Ou prenez-vous en photo sous votre parapluie ! », suggèrent les organisations.

Lewis Trondheim, Olivier Philipponneau, Mathou, Colette Hus-David, Henri Fellner, Claire Lecoeuvre et bien d'autres artistes auteurs ont déjà publié des messages et illustrations pour témoigner de leur mobilisation.

« Aidez-nous à soutenir ce projet ! Si ces mesures sont acceptées, la France aura l’obligation de nous octroyer un véritable statut », précise la Ligue des auteurs professionnels dans un communiqué.

Photographie : illustration de Mathou pour la campagne #PayeTonStatut #EuropeanArtistStatus