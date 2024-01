Les librairies de Belgique annoncent la couleur pour 2024

Au 31 décembre 2023, l'Observatoire a relevé des données sur 38 librairies indépendantes en Belgique francophone, totalisant un chiffre d'affaires de plus de 31 millions d'euros en vente de livres sur une année glissante, selon le Syndicat des libraires francophones de Belgique. La littérature, les bandes dessinées et les livres pour la jeunesse dominent les ventes, représentant ensemble plus de 60 % du total. Le livre scolaire occupe la quatrième place, malgré ses faibles marges.

Le marché du livre détaillé

Les ventes en volume de livres ont connu une hausse globale de 1,6 %, avec une performance notable pour le format de poche qui enregistre une croissance de 8,1 % en valeur et de 3,2 % en volume. Cette variation modeste est partiellement attribuée aux augmentations de prix imposées par les éditeurs, s'élevant en moyenne à 3,3 %, et atteignant près de 5 % pour le format de poche.

À LIRE - France : Bilan 2023 des ventes de livres en librairies

En 2023, les livres de poche équivalaient à 27,5 % des ventes en volume et 18 % en valeur. Ils sont particulièrement populaires dans la catégorie littérature, constituant 48,7 % des ventes en volume et 29 % en valeur.

L'année 2023 a vu la vente de près de 210.000 références différentes dans les librairies indépendantes. La répartition des ventes se décline comme suit : 29,9 % pour les nouveautés de moins de trois mois, 22 % pour les ouvrages de trois mois à un an, 11,4 % pour ceux de un à deux ans, et 36,7 % pour les ouvrages de plus de deux ans, illustrant la diversité de leur offre.

Parmi les meilleures ventes, on trouve des ouvrages classiques et populaires, notamment le tome 40 d’Astérix, L'Iris blanc, le prix Goncourt 2023 Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, et le tome 22 de Gaston Lagaffe, créé par Delaf.

La fragilité des établissements

Malgré une activité post-COVID dynamique dans certaines librairies, plus d'un tiers d'entre elles (36 %) subissent une baisse de leur chiffre d'affaires. Cette situation alarmante est aggravée par le fait que l'augmentation du chiffre d'affaires ne compense pas l'inflation élevée, plaçant les librairies, notamment indépendantes, dans une position précaire.

À LIRE - MDS Benelux en sursis : “Nous avons plongé dans le rouge”

Elles sont prises en étau entre les hausses de prix inférieures à l'inflation et l'augmentation des coûts (salaires, transport, énergie) : flexibilité et adaptation ne suffisent plus quand leurs les marges se réduisent, les rendans de plus en plus vulnérables.

Interpeller les pouvoirs publics

L’Association des éditeurs belges avait déjà amorcé une mobilisation pour sensibiliser les politiciens : « La lecture est le chemin vers la citoyenneté », affirme leur campagne, accompagnée de propositions concrètes. Leur mémorandum présentait les priorités du secteur de l’édition francophone pour un plan quinquennal 2024-2029.

Parmi les mesures, un chèque pour l’achat de livres, le maintien constant de la fiscalité des éditeurs, le renforcement de la lutte contre la contrefaçon. Et bien évidemment, la mise en place de règles strictes pour les intelligences artificielles créatives, en portant une attention particulière à la conformité aux droits d’auteur des œuvres exploitées par ces technologies.

La librairie retrousse ses manches

Partant des résultats de 2023, le SLFB prépare les élections à venir, glissant différentes propositions adressées au futur gouvernement. Le Syndicat est constitué de 85 librairies indépendantes – la Belgique francophone en recenserait près de 120, pour qui la vente de livres neufs pèse plus de 50 % du CA. Les membres emploient plus de 300 personnes, avec un chiffre d’affaires de 100 k€ à 3 millions € : « Nous avons donc une belle représentativité de la profession », note le Syndicat. .

En quatre points majeurs, le SLFB expose donc ses recommandations pour créer un environnement favorable au commerce, tout en promouvant la lecture et la culture du livre dans la société :

Renforcement du Décret sur le Prix Unique : maintenir et renforcer ce décret pour assurer une concurrence juste basée sur la proximité et l'affinité plutôt que sur le prix. Des aménagements sont nécessaires pour l'adapter à la réalité du marché, mais qu'il ne faut pas le dénaturer en modifiant la liberté du prix ou en excluant certaines catégories de livres.

Soutien aux Librairies Indépendantes : des aides communales pour le paiement des loyers et des charges, reconnaissant la contribution des librairies à l'animation de la vie de quartier, en tant que petits commerces locaux et acteurs culturels et sociaux de quartier.

Partenariats entre Bibliothèques, Écoles et Librairies : établir des partenariats avec les librairies indépendantes locales et bénéficient de budgets spécifiques pour éviter la concurrence basée sur les remises accordées.

Promotion de la Lecture chez les Jeunes : mener des actions pour rapprocher les jeunes du livre et de la librairie, notamment en allouant un budget annuel pour la création de bibliothèques de classe où les élèves et les enseignants choisissent ensemble les livres en librairie, avec les conseils des libraires.

« La librairie indépendante est un lieu indispensable dans une commune, un quartier, un village : lieu de liberté, de diversité, de démocratie, c’est là qu’on partage la passion du livre et de la lecture, véritable enjeu de société qui concerne tous les niveaux de pouvoirs », conclut le SLFB. Leur document complet est proposé ci-dessous, en consultation et/ou téléchargement :

Crédits photo : Librairie Filigrannes à Bruxelles - ActuaLitté, CC BY SA 2.0