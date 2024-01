Les éditeurs belges se mobilisent pour promouvoir la lecture 

Les demandes des éditeurs belges se concentrent sur quatre points. Deux d'entre eux concernent directement l'éducation des élèves de la maternelle à l'université, les deux autres réclament un accès plus large au livre et une aide au secteur de l'édition.

Ce mémorandum intervient alors que les statistiques concernant les capacités de lecture des jeunes Belges sont de plus en plus inquiétantes : seulement 25 % des élèves de 4e primaire — équivalent du CM1 — affichent un niveau suffisant dans la compréhension de documents écrits ; et d'après la dernière enquête PISA, la lecture est le domaine où la diminution du niveau des élèves est la plus significative.

L'ADEB, qui insiste sur l'importance de la lecture dans le processus d'apprentissage, propose diverses mesures pour lutter contre le phénomène constaté plus haut. Parmi elles, la mise en place d'un quart d'heure de lecture dans les écoles belges ou encore le développement des bibliothèques de classes pour assurer une présence massive de livres dans les écoles.

Une adaptation du décret Prix du livre est aussi demandé, pour faciliter l'achat de livres par les écoles via l'application d'une ristourne, pour aider les étudiants dans l'achat de livres et de manuels, et afin de permettre la démocratisation de la littérature scientifique.

L'usage de manuels scolaires est aussi plébiscité par les éditeurs belges, qui réclament sa réhabilitation pour chaque matière et chaque élève. Cet objet, jadis central dans l'éducation, n'a aujourd'hui plus vraiment le vent en poupe, à une époque de plus en plus numérique. Pourtant, la Suède, pays souvent pris comme exemple en la matière, enclenche la marche arrière à leur sujet après les avoir délaissés.

Parmi les demandes concrètes, qui sont à retrouver dans leur intégralité ci-dessous, signalons également la mise en place d'un chèque-lire, la stabilisation de la fiscalité des maisons d'édition, une meilleure protection contre le piratage ou encore la réglementation des intelligences artificielles génératives, en veillant notamment au respect du droit d'auteur pour les œuvres utilisées par ces dernières.

