Jeunesse : Céline Bénabès, nouvelle directrice de La Charte

Céline Bénabès, qui a dédié vingt ans à la programmation artistique et littéraire et onze ans à la direction associative, oriente désormais ses compétences en matière de rencontre et d'émulation collective vers la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse.

Je souhaite m'impliquer en étant force de propositions et d'actions auprès des pouvoirs publics et des partenaires institutionnels pour accompagner la législation du droit du travail dans la création d'un véritable statut artistes-auteurs et autrices. La professionnalisation des créateur·rices de la littérature jeunesse doit, selon moi, être soutenue et valorisée. - Céline Bénabès

Titulaire de la distinction de Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres et engagée dans le féminisme, son objectif principal sera, explique-t-on, de rassembler les différentes parties prenantes autour de la Charte pour mieux lutter en faveur de la reconnaissance des auteurs et illustrateurs jeunesse en tant que professionnels de la création artistique.

Avec le soutien de la coprésidence, elle s'attache à faire valoir la voix de la Charte auprès des institutions publiques, poursuivant sans relâche son objectif principal : la défense des droits des auteurs et illustrateurs jeunesse.

L'association est présidée par un bureau de cinq membres. Il comprend Samantha Bailly, Yasmine Djebel, Sophie Dieuaide, Samuel Loussouarn et Adrien Tomas, tous auteurs et autrices. L'équipe des administrateurs et administratrices est composée de Peter Barnouw, auteur, et de plusieurs autrices : Marie Boulier, Calouan, Colette Hus-David (également illustratrice), Juliette Iturralde (illustratrice), Claire Lecoeuvre, Lucie Le Moine, Anne-Claire Lévêque, ainsi que Marc Lizano, illustrateur, Laura P. Sikorski et Diana Semaska.

Côté administration, Céline Bénabès, qui occupe donc le poste de Directrice générale, Isabelle Dubois, responsable des relations avec les adhérents et adhérentes, et Angélique Brévost chargée de la communication.

Avec plus de 1400 membres, la Charte s'engage pour la promotion de la littérature jeunesse et la défense des droits des auteurs et autrices. Elle intervient auprès des institutions publiques à travers des prises de position, des recommandations tarifaires et des actions marquantes. Son objectif principal est de représenter les auteurs et autrices face aux pouvoirs publics, en luttant pour améliorer leurs conditions de travail et de rémunération, en les informant sur leurs droits et en leur fournissant une assistance juridique gratuite.

Crédits photo : La Charte