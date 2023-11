Hausse des aides, nouvelles normes : l'UE vole au secours des auteurs

Au Parlement, la commission de l'Emploi, des affaires sociales et de l'inclusion et celle de l'Éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture s'étaient alliées pour mettre en avant un rapport des députés Antonius Manders et Domènec Ruiz Devesa. Celui-ci constatait la précarité générale des artistes et créateurs au sein de l'Union, et proposait donc un cadre pour harmoniser les règles, notamment en matière de rémunération et de protection sociale.

Ce rapport a motivé une initiative législative : le Parlement suggère une action de l'Union européenne, que la Commission doit suivre, soit en proposant ses propres mesures, soit en justifiant son refus de la mettre en œuvre.

Un cadre pour les artistes européens

Les deux rapporteurs abordaient un grand nombre de sujets dans leur étude : l'encadrement des conditions de travail des artistes, la mise en place de protections sociales, un minimum de dépenses publiques consacrées à la culture, ou encore le conditionnement des aides européennes aux entreprises du secteur au respect d'un certain nombre de règles.

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles, la mobilité transfrontalière des artistes ou même une étude d'impact des conséquences des technologies d'intelligence artificielle sur les emplois faisaient aussi partie des points pris en compte.

L'initiative législative, qui avait été saluée par plusieurs organisations d'auteurs en France, a été adoptée par le Parlement par 433 voix pour, 100 voix contre et 99 abstentions. Par ce vote, « les députés soulignent que les écarts entre les systèmes sociaux nationaux, les différences dans les définitions nationales des statuts d’artistes et les règles applicables aux travailleurs indépendants créent des conditions inéquitables », indique le Parlement.

Nous devons en finir avec l’image de l’« artiste affamé ». Les professionnels de la culture et de la création ne choisissent pas d’être dans une situation précaire ; il s’agit d’un défaut de conception de systèmes inadaptés à leurs conditions de travail spécifiques et de déséquilibres de pouvoir dans le secteur. – Le corapporteur de la commission de la culture et de l’éducation, Domenec Ruiz Devesa (Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, Espagne)

Dans le détail, les députés demandent une directive sur des conditions de travail décentes et des définitions correctes des statuts professionnels dans les secteurs de la culture et de la création, une plateforme commune d’échange de bonnes pratiques et le développement d’une compréhension mutuelle entre les États membres — au rôle incitatif —, ainsi qu'un conditionnement des aides d'Europe Créative et Horizon Europe au respect des obligations sociales et professionnelles, ainsi qu'à la bonne rémunération des auteurs.

La balle est à présent dans le camp de la Commission européenne, qui dispose d'un délai de trois mois pour répondre à l'initiative législative.

Légère hausse pour Europe Créative

Ce mercredi 22 novembre, les députés ont aussi adopté le budget de l'Union européenne pour 2024, qui s'élève à 189,4 milliards € en engagements. Des augmentations ont été obtenues par le Parlement, à hauteur de 666,5 millions € supplémentaires, notamment pour l'aide humanitaire, la transmission écologique ou les politiques en direction de la jeunesse. Le budget 2024 a été adopté par 519 voix pour, 79 voix contre et 30 abstentions.

10,3 milliards € sont alloués aux initiatives et politiques européennes pour le capital humain, la cohésion sociale et les valeurs, qui comprennent les mesures en direction des secteurs culturels. 3,7 milliards € iront au programme Erasmus+, « afin de créer des possibilités en matière d'éducation et de mobilité pour les citoyens », et 332 millions € pour soutenir les artistes et les créateurs dans toute l'Europe, via le programme « Europe Créative ».

En 2023, le budget de ce même programme s'établissait à 312 millions € environ. Il a considérablement gagné en amplitude au fil des années. Pour la période 2014-2020, le montant s'arrêtait à 1,46 milliard €, contre 2,44 milliards € prévus entre 2021 et 2027.

Photographie : illustration, European Parliament, CC BY-NC-ND 2.0