Des livres pour changer le monde, recommandés par l'ONU

Les objectifs de développement durable, ou ODD, s'inscrivent dans le cadre de l'Agenda 2030, défini par l'Organisation des Nations Unies en 2015. Concrètement, il s'agissait de lutter contre la pauvreté et de promouvoir le développement durable dans le monde entier en incitant les gouvernements et les individus à s'engager pour accomplir 17 objectifs, d'ici l'année 2030.

Parmi ces derniers, la promotion de la bonne santé et du bien-être, l'éradication de la pauvreté, l'accès à une éducation de qualité, l'égalité entre les sexes, l'accès à un travail décent, la réduction des inégalités, la protection de la vie terrestre et de la vie aquatique, la lutte pour la paix et une logique de partenariats pour parvenir à la réalisation des différents objectifs.

Afin d'accompagner ce mouvement global et former les jeunes générations, l'ONU, avec le concours de l'Union internationale des éditeurs (UIE), de l'IBBY, association qui œuvre pour la promotion de la littérature jeunesse, de l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, de la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) ainsi que de la Foire du Livre de Bologne, a ouvert un club de lecture.

Au fil des mois, des livres ont ainsi été sélectionnés, en rapport avec les ODD, dans les six langues officielles de l'ONU, soit l'anglais, l'arabe, le chinois (mandarin), l'espagnol, le français et le russe.

Les 17 objectifs ont été passés en revue, mais le combat contre la pauvreté est évidemment loin d'être gagné : pour continuer l'exercice de sensibilisation, éveiller les consciences et provoquer les discussions, l'ensemble des recommandations est accessible dans le livret disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, United Nations Photo, CC BY-NC-ND 2.0