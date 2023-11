Droits de l'enfant : l'indispensable accès à la culture et aux livres

Dans la Déclaration des droits de l'enfant des Nations Unies, de 1959, « se livrer à des jeux et à des activités récréatives » apparait en bonne place, inscrite parmi les principes essentiels pour une enfance heureuse. En 2023, les conditions de vie de nombreux enfants restent un obstacle à la concrétisation de ce droit fondamental.

Un rapport cosigné par Claire Hédon, Défenseure des droits, et Éric Delemar, Défenseur des enfants, revient sur « les difficultés rencontrées dans l’exercice du droit aux loisirs et formule des recommandations pour en améliorer l’effectivité ». Garantir un accès à la culture, notamment, permet d'offrir « un rapport au monde et aux autres ouvert et confiant », rappellent-ils en préambule.

Des difficultés d'accès persistantes

Figurant parmi les premiers vecteurs d'accès à la culture, l'école doit mener une politique d'éducation artistique et culturelle (EAC) plus ambitieuse, puisque des disparités sociales et économiques s'observent toujours : « trois élèves sur quatre ont été touchés par au moins une action ou un projet relevant de l’éducation artistique et culturelle » au cours de l’année 2017-2018 : 82 % dans le premier degré et 62 % dans les collèges, cite le rapport, qui rappelle aussi que les établissements les plus défavorisés sont encore les plus éloignés de l'objectif « 100 % EAC ».

À ce titre, le coût des loisirs et des activités artistiques reste le principal frein à leur accès pour tous les enfants. Interrogés par le Défenseur des droits, ils identifient eux-mêmes cet obstacle.

J’aime lire, mais les livres sont de plus en plus chers ! – Témoignage d'un enfant, rapport du Défenseur des droits, novembre 2023

« 71 % des enfants dont les parents disposent de bas revenus ne sont ainsi pas inscrits dans un club ou une association sportive et culturelle contre 38 % des enfants dont les parents disposent de hauts revenus », constate le rapport du Défenseur des droits.

Si le Défenseur note la bonne volonté du gouvernement, notamment par l'instauration du Pass Culture, il évoque certaines réserves, dont celles exprimées par le Sénat. La mesure d'accès à la culture susciterait ainsi « un effet d’aubaine pour ceux qui ont déjà des habitudes culturelles et la très faible part des jeunes non scolarisés ayant adhéré au dispositif, alors même qu’ils sont a priori prioritairement concernés par ce dispositif ».

Enfin, les inégalités liées à la position sociale, au genre, à l'origine ou à la situation économique ont un poids réel dans l'accès aux loisirs, qui est bien entendu perçu et vécu par les enfants eux-mêmes. « Les jouets, livres et films ne doivent plus être rangés par catégorie fille-garçon et être colorés en rose et bleu », relève ainsi un enfant interrogé.

Des espaces pour les enfants

Autre observation des enfants interrogés par le Défenseur des droits : ils manquent singulièrement d'endroits pour jouer en toute tranquillité, pour se divertir ou inviter leurs amis. Une carence particulièrement sensible pour ceux et celles qui sont mal logés ou vivent dans la rue, et pour lesquels les structures d'accueil sont défaillantes.

Dans une même perspective, certains d'entre eux, en raison de lieux de vie enclavés, sont trop loin des espaces de culture et de loisirs. Et les transports en commun sont parfois trop coûteux, ce qui renforce le sentiment d'éloignement et d'inégalités socio-économiques. « Les dispositifs de “culture itinérante” (bibliobus, musées et expositions itinérantes, concerts de poche, “Micro-Folies”, etc.) » sont « un levier important pour lutter contre l’isolement social et culturel de certains enfants », signale le Défenseur.

Une attention particulière doit être portée aux enfants protégés ou privés de liberté, dont les capacités individuelles en matière d'accès et de choix des loisirs sont encore plus restreintes.

Parmi ses recommandations, le Défenseur des droits préconise le développement d'espaces « dédiés aux tout-petits dans les lieux de loisirs, culturels et sportifs », notamment dans les bibliothèques, ainsi qu'une labellisation permettant de les repérer facilement.

Le rapport complet est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, Etolane, CC BY-NC-ND 2.0