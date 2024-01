Au CSPLA, les représentants des auteurs sont (surtout) des OGC

Créé en 2000, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) « est chargé de conseiller le ministre […] de la Culture en matière de propriété littéraire et artistique ». Relativement peu connu, il exerce pourtant une influence directe sur les choix de la rue de Valois, puisqu'il émet des recommandations et propositions sur toutes les questions liées au droit d'auteur.

Il réunit, après les arrêtés de décembre 2023, 100 membres, parmi lesquels des représentants de différentes administrations, des personnalités qualifiées, des représentants d'établissements publics et enfin plusieurs dizaines de titulaires et suppléants liés aux professionnels et aux organisations des secteurs concernés, des auteurs aux éditeurs, en passant par les fournisseurs d'accès internet, les éditeurs de services en ligne ou encore les consommateurs.

Un des arrêtés du 8 décembre dernier fait entrer au CSPLA le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) en y faisant siéger son président, Dominique Boutonnat, ou son suppléant. L'occasion de remarquer que le Centre national du livre (CNL) et sa présidente, Régine Hatchondo, n'ont pas cet honneur.

Le CNC apparaît désormais au rang des membres de droit, aux côtés du ministère de la Culture (3 représentants), celui de la Justice (1), de l'Éducation nationale (1), de l'Économie (1), des Affaires étrangères (1) et de l'Agence pour le patrimoine immatériel de l’État.

Gestion ou indigestion collective ?

Autre entrée au CSPLA, celle du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), un organisme de gestion collective qui « autorise contractuellement les organisations à effectuer des copies papier ou numériques de publications en contrepartie de redevances qu'il reverse aux auteurs et aux éditeurs dont les œuvres ont effectivement fait l'objet de reproductions ». Il distribue aussi une partie des sommes tirées de la taxe copie privée, prélevée sur les prix des dispositifs de stockage.

D'après l'article 2 de l'autre arrêté du 8 décembre 2023, le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) présentera un membre titulaire, pour siéger au CSPLA. Ce qui marque l'entrée d'un nouvel organisme de gestion collective au rang des représentants des auteurs, aux côtés de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), de la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), de la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA) et de la Société des auteurs de l'image fixe (SAIF).

Les auteurs se trouvent donc représentés, au sein du CSPLA, par 7 organismes de gestion collective, pour 4 organisations d'auteurs, à savoir la Société des gens de lettres (SGDL), le Syndicat national des journalistes (SNJ), le Syndicat national des auteurs et compositeurs (SNAC) et l'Union nationale des auteurs et compositeurs (UNAC). Même si deux OGC présentent uniquement des suppléants — comme l'UNAC par ailleurs —, le rapport est assez déséquilibré.

Une représentation qui vient nourrir les critiques à l'encontre d'une tendance du ministère de la Culture à choisir comme interlocuteurs les organismes de gestion collective, lorsqu'il s'agit d'évoquer la situation des auteurs.

En 2020, un rapport de la Guilde des Scénaristes pointait cette réalité, qui s'est à nouveau manifestée, pour certaines organisations, en fin d'année 2023, à l'occasion des négociations houleuses entre auteurs de l'écrit et éditeurs de livres, sous l'œil du ministère de la Culture...

Photographie : le ministère de la Culture, à Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)