Au ministère de la Culture, la défense des auteurs persona non grata ?

L'année 2023 a été marquée par une nouvelle phase de négociations entre les auteurs et les éditeurs, coordonnée par le ministère de la Culture. L'objectif affiché étant de faire évoluer le cadre juridique des relations contractuelles, avec six points en ligne de mire (reddition des comptes, obligation d'information, arrêt de la commercialisation du livre, entre autres) et des réflexions sur la rémunération des auteurs.

À ce titre, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak avait souhaité « l’encadrement plus précis de la pratique des à-valoir », ces sommes parfois versées aux auteurs par les éditeurs avant la parution du livre. Elles sont ensuite récupérées par les seconds sur les ventes de l'ouvrage, puis le pourcentage sur le prix de vente prend le relais, pour rémunérer les écrivains.

Selon une étude de la Société des Gens de Lettres (SGDL) et de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), publiée en avril dernier, cette pratique de l'à-valoir tend à reculer. 38 % des auteurs interrogés se sont déjà vu proposer des contrats d’édition n'en comportant pas, tandis que le montant médian est de 2500 €. Une large part des auteurs (70 %) « constatent que leurs à-valoir sont insuffisants pour leur permettre de se consacrer sereinement à l’écriture de leur prochain livre », soulignait encore l'étude.

Autrement dit, la question est cruciale pour la situation économique des auteurs et la vitalité de la création littéraire.

Cet important sujet devait réunir ce 6 octobre le collège des auteurs, composé de représentants du Conseil permanent des écrivains, de la Ligue des auteurs professionnels et de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, et celui des éditeurs, incarné par le Syndicat national de l'édition (SNE). Une assemblée plénière, donc, entièrement consacrée au sujet des à-valoir.

Ton avocat, on n'en veut pas

Au sein du collège auteur, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, donc, organisation représentative qui a souhaité être assistée d'un avocat, Denis Goulette, avec lequel la structure a passé une convention. « Il fournit des conseils juridiques aux adhérents et nous accompagne dans ce type de réunions, notamment », nous explique-t-on.

Une mission tout à fait conforme au champ d’activité professionnelle de l’avocat, encadré par le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, tel qu'adopté par le Conseil national des barreaux.

Il est le défenseur des droits et des libertés des personnes physiques et morales qu’il assiste ou représente en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public comme à l’occasion de la réunion d’une assemblée délibérative ou d’un organe collégial. – Article 6 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat

Cependant, une fin de non-recevoir a été opposée à la présence de Denis Goulette au sein de l'assemblée plénière. Nicolas Georges, directeur adjoint de la Direction générale des médias et des industries culturelles, directeur du Service Livre et Lecture du ministère, l'aurait laissé entendre à La Charte dans la semaine, et aurait récidivé ce jeudi 5 octobre au soir, selon nos informations.

Pourtant, lors de la réunion préalable entre le ministère de la Culture et le collège auteurs, le 21 septembre dernier, la présence de Denis Goulette avait pu être constatée par Nicolas Georges, sans qu'une objection ne soit formulée.

Au centre, Denis Goulette, dans le hall du ministère de la Culture (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

À l'heure H, les représentants des auteurs se sont présentés à la porte du ministère, accompagnés de Denis Goulette, mais aussi d'un huissier, présent pour constater le refus d'accéder au bâtiment si nécessaire. Dans un premier temps, l'avocat a bien été refoulé par le service de sécurité, mais une intervention de Nicolas Georges a finalement permis, in extremis, son entrée au ministère...

Des discussions « d'ordre politique »

La présence de Denis Goulette lors de l'assemblée plénière gênait aux entournures le Syndicat national de l'édition. Contactée, l'organisation patronale le reconnait et explique : « Ces discussions d’ordre interprofessionnelles sont d’ordre politique et réunissent les représentants des organisations concernées. Le fait que ces organisations d’auteurs viennent accompagnées de leurs conseils respectifs — en la personne d’avocats — en dénaturerait par conséquent l’esprit et la teneur. »

La délégation du Syndicat national de l'édition, pour sa part, réunit des membres de son bureau, le président et des membres de sa commission juridique, et enfin son directeur général (Renaud Lefebvre) et son directeur juridique (Julien Chouraqui).

Autrement dit, certaines personnalités très au fait de l'état du droit et des législations, face auxquelles les représentants des auteurs — souvent bénévoles — ne sont pas toujours bien armés pour répliquer. À l'inverse, Denis Goulette, qui fut délégué général de la Guilde des Scénaristes, est un spécialiste, qui a participé par ailleurs à une intense réflexion sur une réforme globale du droit d'auteur — Panser le droit d'auteur — et a ouvertement critiqué l'organisation du dialogue social des scénaristes et des artistes-auteurs en France, visant le législateur et le ministère de la Culture.

Choisir les invités à la table

En 2020, le même Denis Goulette avait ainsi signé une publication de la Guilde dont il était alors le délégué général, intitulée L'impossible dialogue social. Artistes-auteurs : Pourquoi la France bafoue-t-elle la constitution et ses engagements internationaux en matière de dialogue social ?. Dans cette enquête, il pointait les problématiques liées à la représentation des auteurs dans les négociations sur leurs conditions de travail et de rémunération.

Il expliquait notamment que le ministère de la Culture avait une tendance à se tourner vers les organismes de gestion collective (OGC) pour traiter de la situation des auteurs. Un constat depuis établi par de nombreux syndicats d'artistes-auteurs, qui contestent cette confusion apparemment volontaire.

Les différentes réunions de travail de 2023, sous l'égide du ministère, ont apporté de l'eau à son moulin : en février dernier, le ministère de la Culture avait déjà choisi quelles organisations syndicales pouvaient se retrouver autour de la table. Le Comité pluridisciplinaire des artistes auteurs et autrices (Caap) n'avait ainsi pas obtenu son invitation, tout comme la Fédération des éditions indépendantes (Fedei). Dans le cas du premier, le ministère avait émis une justification : « pas suffisamment représentative », quand bien même aucun critère de représentativité n'était avancé...

Il y a quelques mois, la même situation s'était donc jouée, rue de Valois : le Caap avait dépêché une représentante pour assister à la réunion du 21 février 2023. Son entrée avait été refusée, des faits constatés par un huissier. Denis Goulette peut donc s'estimer heureux...

La ministre de la Culture, en déplacement à Gradignan pour le festival Lire en Poche, a précipité son départ de la manifestation, et ActuaLitté n'a pas été en mesure de l'interroger sur le sujet. Nous avons contacté le ministère de la Culture, sans obtenir de réponse pour le moment.

Photographie : entrée du ministère de la Culture, ActuaLitté, CC BY SA 2.0