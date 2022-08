François Hollande, doublure voix pour le film Silex and the City...

Le dessinateur a décrit l’ancien chef d'État en « comédien démentiel », « hyper marrant ». Celui qui fut notamment Premier secrétaire du Parti socialiste avait confié à la Charente Libre, ce 27 août : « Il me l’avait déjà demandé depuis plusieurs années. J’avais décliné parce que ce n’était pas le moment. Là, il m’a demandé de faire pendant quelques minutes une voix. »

“Il suit mon travail”

On ignore encore quel personnage il interprètera, mais le long-métrage retrouvera l’esprit de la série diffusée sur Arte, où se mélangent problématiques contemporaines et univers du paléolithique. « Il ouvre le film, et on le retrouve tout du long », précise le dessinateur, qui avait « eu l’occasion de croiser l’ancien président à de nombreuses reprises », dans le cadre de son activité de dessinateur de presse. Peut-être en narrateur, alors, une voix-off accompagnant le film ?

Le dessinateur a l’habitude de faire intervenir dans sa série des sportifs, philosophes, journalistes, ou encore des hommes et femmes politiques, mais « c’est la première fois que c’est un président de la République », ajoute-t-il.

« Il suit mon travail », et « j’avais déjà enregistré pas mal de ses ministres, et notamment de nombreux ministres de la Culture, comme Najat Vallaud-Belkacem, Audrey Azoulay ou Fleur Pellerin, ou encore Frédéric Mitterrand », continue l'auteur d'Il faut tuer José Bové.

Outre les personnalités précédemment citées, le film s’appuiera sur les voix des comédiens Guillaume Gallienne, Clément Sibony, Léa Drucker, Frédéric Pierrot, Bruno Solo ou Michel Vuillermoz, mais également la journaliste Léa Salamé ou l’animateur Stéphane Bern. Le dessinateur espère que le long-métrage sortira à l’automne 2023.

La série Silex and the City est en parallèle éditée en bande dessinée chez Dargaud. Le tome 9 et dernier en date, La dérive des confinements, a été publié en novembre 2020.

