Censure et création : “Il faut remettre à plat tous les dispositifs

En juillet 2023, un arrêté du ministère de l'Intérieur interdisait la vente aux mineurs de Bien trop petit, ouvrage de Manu Causse (éditions Thierry Magnier) qui se destine à un public adolescent. Dans ce livre, Grégoire, protagoniste principal, est complexé par la taille de son sexe, et s'engage alors dans l'écriture de récits pornographiques stéréotypés et machistes.

Au contact d'autres personnages, riche de nouvelles expériences, Grégoire comprend peu à peu les aspects problématiques de ses fantasmes. La commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, qui a émis l'avis sur lequel s'est basé le ministère de l'Intérieur, avait relevé « la description complaisante de nombreuses scènes de sexe très explicites ».

Annuler la censure partielle

Le 14 septembre dernier, la Ligue des Droits de l'Homme avait déposé un recours en annulation de l'arrêté de la Place Beauvau pour « excès de pouvoir ». La LDH indiquait que la décision du ministère représentait « une arme à effets multidirectionnels », qui « comporte à l’évidence une restriction de la liberté de diffusion d’une œuvre, comme d’acquisition de cette d’œuvre, libertés que la LDH a pour vocation statutaire de défendre ».

En interdisant la vente aux mineurs, l'arrêté portait en effet atteinte aux libertés de l'auteur, de l'éditeur et des lecteurs, mais aussi à celles des libraires, bibliothécaires, ou encore enseignants, avançaient Agnès Tricoire et Jean-François Mary, les avocats de la LDH.

La motivation de l'arrêté, la « description complaisante » semblait par ailleurs « d’une redoutable équivoque » à la LDH.

L'éditeur Thierry Magnier s'était associé à la procédure, avant de déposer, lui aussi, un recours en annulation pour « excès de pouvoir », à la fin du mois de septembre dernier. « J'avais un peu baissé les bras face à cette décision », nous confie Thierry Magnier, depuis le SLPJ de Montreuil. « Je pensais que je n'avais pas la carrure. Agnès Tricoire m'a convaincu de le faire, et je l'en remercie. »

À présent, l'éditeur est résolu à aller jusqu'au bout de la démarche. « Cela fait 30 ans que je fais ce métier d'éditeur, que je fais attention à ce que je publie, que le travail des auteurs et le mien est reconnu par des prix, et, là, ces 30 années de travail sont débinées par des gens qui n'ont pas lu le livre en entier, qui accusent sans savoir. Il faut se rendre compte de ce qu'une telle décision signifie pour un éditeur, de voir sa réputation entachée, de risquer un an de prison. »

Souvent à mauvais escient

L'avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence et l'arrêté du ministère de l'Intérieur ont, paradoxalement, fourni les occasions de questionner cette institution qui remonte à une loi de 1949.

Particulièrement opaque dans ses prises de décision, bancale dans son fonctionnement, la commission fait l'objet de nombreuses critiques et compte peu de défenseurs, y compris parmi ses membres. Les deux recours, qui devraient prochainement se retrouver à l'occasion d'une jonction, seront suivis par une question prioritaire de constitutionnalité, qui visera la loi de 1949 elle-même et en particulier son article 14.

« Nous soulèverons les curiosités juridiques du mode de fonctionnement de la commission, qui ne sont pas garantes des libertés fondamentales, ni à la hauteur de l’enjeu de la protection de la jeunesse », nous explique Me Agnès Tricoire, avocate de la LDH. « Il faut impérativement abroger cette loi de 49 et réfléchir à un outil de protection de la jeunesse au fonctionnement transparent, qui respecte la Convention européenne des droits de l’homme et l’accord de Strasbourg. »

Plus encore, pour l'avocate de la LDH, « il faut remettre à plat tous les dispositifs susceptibles de s’abattre sur les œuvres, avec une vision d'ensemble et une analyse prospective ». De nombreuses dispositions du Code pénal peuvent en effet s'opposer à la diffusion d'une œuvre, comme les articles 227-23 et 227-24, parfois détournés de leur but premier, la protection de la jeunesse, pour devenir des outils de censure.

« Le désir de censure des œuvres par souci de la protection de l’enfance constitue un prétexte persistant et récurrent, notamment de l’extrême droite, comme l'offensive moraliste des conservateurs aux États-Unis l'annonce », observe Agnès Tricoire. En France, le mouvement Parents Vigilants, porté par les partisans d'Éric Zemmour, importe d'ailleurs les méthodes d'outre-Atlantique...

Ce contexte politique incite la LDH a ouvrir le débat public : « Il est très urgent de se repositionner contre tout type d’atteintes, d’où qu'elles viennent, à la liberté de création et de diffusion des œuvres, dès lors qu’elles ne sont pas le support d'un discours discriminatoire. La liberté de création n'est pas absolue, mais, lorsqu'une œuvre est attaquée en tant que telle, il faut la défendre. »

Outre l'idéologie réactionnaire, l'agenda politique s'érige souvent face à la liberté de création : l'intervention de Gérald Darmanin survenait ainsi quelques mois après celle de Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, pour défendre une œuvre de Miriam Cahn exposée au Palais de Tokyo. Comme si le résident de la Place Beauvau avait voulu imposer son autorité... par la force publique.

