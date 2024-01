Travail dissimulé : Robert Laffont corrigé aux Prud'hommes de Paris

Les éditions Robert Laffont, filiale du groupe Editis, ont été condamnées par le Conseil des Prud'hommes de Paris, le 22 décembre 2023, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé et préjudice causé à la profession, rapporte le Syndicat des correcteurs CGT.

La décision s'inscrit dans une procédure ouverte en 2020 par une correctrice autoentrepreneure, qui souhaitait voir requalifier sa relation de travail avec la maison d'édition. Elle revendiquait un salariat, avec les garanties et protections qu'il suppose, au vu des conditions imposées par Robert Laffont. La requalification accordée par le Conseil des Prud'hommes vient renforcer le cadre défini en 2018 par l’Annexe IV de la convention collective de l’édition.

Un statut sans salut ?

Comme d'autres métiers, dans l'édition ou ailleurs, les lecteurs-correcteurs et lectrices-correctrices peuvent adopter le statut d'autoentrepreneur. Ce dernier peut s'avérer utile pour disposer d'une certaine souplesse, mais présente peu d'avantages et de protections. Et encore moins lorsqu'il est adopté sur demande de l'employeur, pour permettre à ce dernier de se soustraire à ses obligations.

Depuis sa création, le statut d'autoentrepreneur a été détourné par certains employeurs afin de contourner leurs obligations sociales, en faisant peser ces dernières sur le seul travailleur. Et, dans les faits, procéder de la même manière avec un autoentrepreneur qu'avec un salarié, au quotidien.

Ainsi, l'auto-entrepreneuriat laissait craindre des moments difficiles pour le métier. En 2021, la CGT s'inquiétait en ces termes : « L’autoentrepreneuriat fait des ravages, il précarise à outrance, fragilise les statuts salariés et, à terme, menace même les métiers. Car qui voudra se former à la correction s’il n’a comme perspective qu’un statut de faux indépendant, mais vrai précaire, celui d’un travailleur payé à la tâche, éjectable à tout moment sans indemnité, sans la protection du Code du travail et des accords collectifs, sans représentation syndicale officielle ? »

Départage et jugement

En 2020, une lectrice-correctrice avait porté son cas devant le Conseil des Prud'hommes de Paris, estimant que sa relation de travail avec les éditions Robert Laffont, sous le statut d'autoentrepreneure, devait être requalifiée en salariat.

Les éditions Robert Laffont souhaitaient ainsi s’offrir une travailleuse privée des droits attachés au contrat de travail, corvéable, mal payée, en dehors du cadre protecteur du salariat, et s’épargner le paiement des cotisations sociales. Une relation de travail qui échappe au salariat, mais sans aucun des avantages d’un statut indépendant, puisque le lien de subordination est le même que pour les salariés et que les tarifs et les cadences sont fixés par l’employeur-client. – Communiqué du Syndicat Général du livre et de la communication écrite CGT

Parmi les éléments qui permettent de caractériser le « salariat déguisé » sous le statut d'auto ou de microentrepreneur, signalons le lien de subordination, le tarif et les cadences fixés par le « client », ou encore la régularité et la fréquence des travaux confiés. La section des correcteurs du SGLCE-CGT avait proposé il y a quelques mois un guide pour demander la requalification du statut d'autoentrepreneur en contrat de travail.

Le litige a été examiné en départage en novembre 2023, pour une décision rendue le 22 décembre dernier : « [L]a relation de travail de notre consœur est requalifiée en salariat et les éditions Robert Laffont sont condamnées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé et préjudice causé à la profession », se félicite le syndicat.

Contactés, les éditions Robert Laffont et le groupe Editis n'ont pas donné suite à nos questions pour le moment.

