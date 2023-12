Procès, déni d'auctorialité : l'IA, trop haïe ?

Après quelques tentatives de négociation, le ton s'est durci, outre-Atlantique, entre les auteurs de l'écrit et les développeurs d'outils basés sur l'intelligence artificielle. Plusieurs plaintes ont été déposées contre OpenAI et Microsoft, derrière ChatGPT, mais aussi contre Meta, le groupe du réseau social Facebook, qui mène des recherches sur l'IA pour son outil, LLaMA.

Les auteurs dénoncent un usage non autorisé et massif de leurs œuvres, réquisitionnées par les développeurs pour « nourrir » et « entrainer » leurs programmes informatiques et autres modèles de langage de grande taille. Ceci leur permettant de mieux traiter les données, notamment textuelles, pour en saisir le sens et ainsi rédiger des réponses appropriées et satisfaisantes aux différentes requêtes...

Se servir « des œuvres de l'humanité »

Onze auteurs américains d'essais et autres documents ont porté plainte contre OpenAI et Microsoft, en se joignant à une action collective initiée par l'auteur et éditeur américain Julian Sancton il y a un mois à peine. Celui-ci visait les deux sociétés en affirmant que ChatGPT avait utilisé son livre Cauchemar en Antarctique (traduit en français par Odile Demange, Payot) pour l'entrainement de GPT-4, sans autorisation ni compensation.

La plainte cite Microsoft, reprochant à la multinationale, qui « aurait su que les données d'entrainement d'OpenAI ont été récupérées en masse sur internet, incluant d'importantes quantités d'œuvres piratées, sous droit, dont des travaux de non-fiction couverts par le copyright », de ne pas avoir encadré ces usages d'œuvres protégées.

Parmi les onze auteurs qui se joignent à la procédure collective de Sancton, Taylor Branch, Stacy Schiff ou encore Kai Bird, coautrice avec Martin J. Sherwin de Robert Oppenheimer — Triomphe et tragédie d'un génie (traduit par Peggy Sastre, Le Cherche-Midi), biographie adaptée par Christopher Nolan en un film à succès, rappelle Reuters.

OpenAI et Microsoft ont construit un modèle économique valant des dizaines de milliards de dollars en s'appropriant les œuvres de l'humanité sans autorisation. Plutôt que de payer pour les droits d'exploitation, ils procèdent comme si les lois relatives au copyright n'existaient pas. – Plainte des auteurs contre OpenAI et Microsoft

Ni OpenAI ni Microsoft n'ont réagi à la plainte, mais la défense des sociétés du secteur s'est déjà dévoilée dans le cadre d'une procédure en justice assez similaire, initiée en juillet dernier par d'autres auteurs américains. OpenAI, mais aussi Meta assurent que leur usage des textes protégés par le copyright est couvert par le fair use, une doctrine qui tolère certaines exceptions au droit d'auteur, dans un cadre bien particulier, dont celui de la recherche.

Reste à prouver aux développeurs d'IA que ces usages des textes ne représentent pas un préjudice trop important, que d'autres alternatives n'étaient pas envisageables (comme le recours à des licences commerciales) et que les différents critères encadrant le fair use sont réunis. 2024 pourrait s'avérer complexe pour l'IA...

Robot pour être vrai

Les intelligences artificielles génératives, comme ChatGPT ou Midjourney, sont capables de produire des contenus textuels ou visuels crédibles, qui peuvent ressembler à s'y méprendre à des œuvres originales. Pour les constituer, les programmes répondent aux requêtes des utilisateurs en combinant de vastes quantités de données accessibles sur internet.

Quel statut peut-on alors donner aux textes et images produits ? La titularité des droits sur ces derniers peut-elle revenir aux programmes informatiques ? Aux États-Unis, le Copyright Office, instance chargée d'attribuer les droits de propriété intellectuelle, a tranché en février dernier, en rappelant que le copyright ne pouvait s'appliquer qu'au fruit « d'une création humaine ». Pour l'institution rattachée à la Bibliothèque du Congrès, les instructions ou requêtes (« prompts ») fournies à l'IA générative ne relèvent pas de cette dernière catégorie, car le donneur d'ordre ne peut pas « prédire ce que [l'outil] créé ».

En août dernier, une juge fédérale suivait cette analyse du Copyright Office, soulignant : « L'acte de création humain — et la meilleure manière d'encourager les individus à investir du temps dans cet acte, faisant ainsi progresser la science et les arts — est au cœur de la doctrine du copyright américain depuis sa naissance. Les entités non humaines n'ont pas besoin de cette incitation que représentent les droits exclusifs sur une création, et le copyright n'a pas été pensé pour elles. »

Outre-Manche, la Cour suprême du Royaume-Uni, juridiction la plus élevée du pays, a produit une même analyse, alors qu'elle se trouvait sollicitée par le chercheur et inventeur Stephen Thaler, également à l'origine de la procédure aux États-Unis. Il souhaitait attribuer plusieurs brevets à DABUS, le système d'IA qu'il a lui-même conçu.

L'Office européen des brevets avait rejeté sa demande, tout comme le Bureau de la Propriété intellectuelle, au Royaume-Uni. Le recours de Thaler n'a pas modifié la donne : « Nous parvenons à la conclusion qu'un “inventeur” doit être une personne humaine. Seule une personne peut donner lieu à une invention », a indiqué la juridiction britannique, selon The Next Web.

Photographie : illustration, Alex Diamond, CC BY-SA 2.0