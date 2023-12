Affaire Depardieu : l'impunité des puissants, confortée par leurs pairs ?

« Nous sommes artistes, écrivains et producteurs de cinéma. C’est à ce titre que nous nous exprimons ici. Nous ne souhaitons pas entrer dans la polémique, et laissons la justice faire son travail. Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs. Le dernier monstre sacré du cinéma », affirmaient donc les signataires de cette première tribune dégainée pour venir à la rescousse de Gégé.

À LIRE - Les voix en soutien Depardieu plus fortes que celle des victimes ?

Leur texte ne semblait pas prendre en considération les propos tenus, les plaintes déposées : juste l’héritage supposé, ou prêté, à l’acteur. Et qu’il serait honteux de fouler aux pieds avant que la justice n’ait rendu son verdict. Une évidence : la présomption de culpabilité n’existe que sur les réseaux sociaux et à ce titre, le comédien demeurera innocent jusqu’à preuve du contraire.

La très contestée décision du Québec que de destituer Depardieu de l’Ordre national qui lui avait été remis en atteste : juger, condamner et exécuter la sanction, que prononce le tribunal populaire représente un véritable danger.

“Des crachats à la figure”

Pour autant, l’équilibre reste à préserver entre les accusations et les plaintes — ou plutôt, les plaignantes. Et la contre-tribune que signent quelque 600 artistes le souligne : « En plus des propos abjects découverts dans Complément d’Enquête, qui sexualisent en permanence les femmes, y compris une petite fille de 12 ans, rappelons que Depardieu est visé — à ce jour — par 3 plaintes pour viols et agressions sexuelles. Médiapart a également publié 13 témoignages de femmes accusant Depardieu de violences sexuelles. »

Le tout appuyé par les déclarations plus qu’inadmissibles d’un président de la République hors sol dans ses propos et totalement sorti de sa fonction et de la réserve qu’elle imposerait. « Cette tribune et la défense de Macron sont autant de crachats à la figure des victimes [présumées, NdR] de Gérard Depardieu, mais aussi de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles. C’est l’illustration sinistre et parfaite du monde d’avant qui refuse que les choses changent », affirment les signataires.

On dénombre cette fois près de 130 personnalités du monde de l’édition, écrivaine et écrivains, poètesses, autrices aussi bien qu’auteurs et scénaristes de BD qui apportent leur nom aux 600 signataires.

Toutes et tous sont regroupés autour de cette notion éminemment sensible : « L’histoire nous montre à quel point il est difficile pour une victime d’agression sexuelle de parler, d’obtenir gain de cause, de voir les violences qui lui ont été infligées être reconnues officiellement. Et cela est d’autant plus le cas lorsque celui-ci est puissant. Pour un Harvey Weinstein, combien d’agresseurs impunis malgré les accusations des victimes ? »

L'agression et le silence

Le cas Depardieu démontrerait la manière dont les agresseurs se posent souvent en victimes, aidés par leur entourage, créant ainsi un paradoxe où la présomption d’innocence de l’agresseur se transforme en une présomption de mensonge à l’égard des femmes accusatrices. Et d’appeler ainsi à un engagement collectif contre la trivialisation de ces actes.

Tout en reconnaissant l’importance de la justice, leur texte souligne les lacunes des institutions policières et judiciaires dans l’écoute et le traitement sérieux des victimes, en prenant l’exemple de Gérard Depardieu. Il insiste sur la nécessité de briser le silence et de lutter contre l’impunité, en mettant en lumière la vérité et en éliminant les zones d’ombre qui entourent ces affaires.

« Comme l’écrit Elvire Duvelle-Charles dans l’ouvrage « Moi aussi », l’idée que certaines femmes puissent porter préjudice à l’image d’un honnête homme suscite plus de réactions et d’effroi que l’idée que les femmes violées n’obtiennent pas justice, exception faite du 0,6 % des viols qui sont condamnés. Surtout, se réfugier derrière le « laissons faire la justice », ou le pathétique « il faut séparer l’homme de l’œuvre », c’est accepter de mettre son propre jugement de côté. C’est estimer que nous n’avons aucun rôle à jouer dans l’évolution de notre société. Que nous ne pouvons pas aider et soutenir les victimes. Or c’est faux. » – Contre-tribune de Cerveaux Non Disponibles

La justice doit agir, mais nous devons aussi soutenir les victimes et défier les agresseurs, exhorte le texte. Critiquer l’impunité de Depardieu souligne la réalité des violences subies par les femmes.

On retrouvera l’intégralité de leur texte à cette adresse.

Compléments au Complément d’enquête ?

À l’origine de ces débats, les images présentant l’acteur en Corée du Nord, filmé par un certain Yann Moix, et que l’émission Complément d’enquête dévoila le 7 décembre dernier sur France 2. L’avocat de l’écrivain et réalisateur improvisé est revenu sur le devant de la scène médiatique ces derniers jours pour clamer que toute cette histoire serait un sinistre malentendu : les propos seraient surjoués, les remarques grossies… pour les besoins d’une fiction.

« Il est important de rappeler que Yann Moix est le réalisateur de toutes ces images et [qu’il] a été envoyé en Corée en tant que réalisateur d’une œuvre de fiction. […] Il a comme acteur principal, et quasiment unique, Gérard Depardieu. Et la mission de Yann Moix, et le rôle de Gérard Depardieu, c’est de surjouer son propre rôle et de créer, suivant les différentes situations dans lesquelles Yann Moix met Gérard Depardieu, un certain nombre de scènes », assurait Me Jérémie Assous, sur BFM TV. Ah ?

Le fait est, pointe cependant Libération que ce revirement fictionnel ne tiendrait pas la route une seconde. Remontant à septembre 2018, nos confrères débusquent les propos de Yann Moix qui réfute toute idée de fiction, et affirmait sur France Inter : « J’ai eu l’idée de filmer Gérard, c’est d’ailleurs de manière tacite que je l’ai fait, je ne lui ai pas demandé l’autorisation, puisque moi j’allais finir un documentaire là-bas. Il ne m’a dit ni oui ni non, j’ai filmé, il n’a rien dit. »

Et ces explications se poursuivent, se prolongent et se répètent, sur d’autres médias et résumées comme suit : « Il y a eu quelque chose de tacite entre nous, il savait qu’il était filmé, on n’a jamais fait allusion à ça, et nous avons obtenu quelque chose qui n’est ni un documentaire ni un film de fiction. C’est, d’une certaine manière, Pantagruel à Pyongyang. »

Quatre ans plus tard, sur Canal+, même son de cloche : un documentaire, pas une fiction : « Mais j’ai rien fait, moi, j’ai filmé Gérard en Corée », clamait Moix. Les sorties de pistes incontrôlables le mettent mal à l’aise, mais « il serait faux et injuste — j’étais sur place et je le sais mieux que quiconque — de le réduire à cette image ».

Jamais l’intention ne fut de l’accabler, promet-il. Peut-être pas même de dévoiler quoi que ce soit…

Crédits photo : Gérard Depardieu - UMP, CC BY NC ND 2.0