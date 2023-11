Les Récrés sonores : une journée pour en prendre plein les oreilles

Au programme des Récrés sonores figurent quatre tables rondes. Ces dernières aborderont des thématiques variées : l’audio jeunesse et la diversité des expressions francophones, l’audio comme porte d’entrée dans la littérature, la création audio avec les jeunes publics, et le continuum livre – podcast / podcast-livre.

La journée s'ouvre avec un café d'accueil, offrant une opportunité de réseautage et de détente avant le début des discussions formelles.

À 11h15, la première table ronde, intitulée "Audio jeunesse : représentativité et nouveaux imaginaires", sera animée par Sarah Ghelam, Stéphanie Gruet-Masson et Anna Stevanato. Cette session se concentrera sur la diversité des expressions francophones dans l'audio jeunesse, un sujet crucial pour comprendre l'évolution actuelle du secteur.

Peu après, à 11h30, la deuxième table ronde débutera, se prolongeant jusqu'à 12h45. Intitulée "L’audio, porte d’entrée vers la littérature", elle verra la participation de Nicolas Trost, Sandra Felteau et Fernando Pinto da Silva. Cette discussion explorera les liens étroits entre l'audio et la littérature, soulignant comment l'un peut servir de tremplin pour l'autre.

Après une pause, la journée reprendra à 14h30 avec la troisième table ronde sur "L’approche participative du podcast pour enfant". Zoë Suliko, Mathieu Genelle et Michelle Fikou mèneront cette session, qui abordera les défis et potentiels de la création audio pour les jeunes, un domaine en pleine expansion et d'une importance capitale pour l'éducation et le divertissement des enfants.

À 16h00, la quatrième et dernière table ronde de la journée, "Du livre au podcast et du podcast au livre", débutera. Animée par Stéphanie Fromentin, Benoist Husson et Prune Lieutier, cette discussion se concentrera sur les interactions entre les podcasts et les livres jeunesse, un sujet fascinant qui explore la convergence des médias traditionnels et modernes.

Enfin, la journée se clôturera par un cocktail de 17h30 à 20h00, offrant une dernière occasion pour les participants de réseauter, de discuter des idées présentées tout au long de la journée et de tisser des liens professionnels.

Cet événement est gratuit et ouvert à tous. Il se tiendra au Centre National du Livre à Paris. Une variété d'invités prestigieux est attendue. Le programme de cette journée est proposé à cette adresse – l'inscription est gratuite, mais obligatoire.