Multiplier les traductions : Kamel Daoud, l'homme du président

La littérature est un outil de diplomatie et d'influence comme un autre, et l'Élysée souhaite améliorer la circulation des ouvrages français vers tous les territoires, dans d'autres langues, grâce à la traduction. Le 30 octobre dernier, le président de la République confiait ainsi une mission à l'écrivain Kamel Daoud, à l'occasion de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française.

Le travail de l'auteur, pour « multiplier les traductions », sera mené avec le Centre national du livre, établissement public du ministère de la Culture. Une première réunion est organisée le 7 décembre prochain, pour définir une mission dont les objectifs concrets ne sont pas encore connus.

Les États généraux du livre en langue française dans le monde, qui se sont déroulés à Tunis les 23 et 24 septembre 2021, avaient donné lieu à la publication d'un Cahier de propositions, intitulé Pour une nouvelle dynamique du livre en langue française dans le monde.

Parmi ses propositions, la n° 34 avançait : « Soutenir les activités de traduction du français vers les autres langues partenaires, et réciproquement, dans chaque pays ». L'idée était de réduire les oppositions linguistiques et de favoriser le multilinguisme, en constituant notamment « un fonds dédié aux aides pour la traduction des œuvres en langues vernaculaires, ou dans les langues partenaires du français (et réciproquement) ».

Le Centre national du livre dispose déjà d'une aide aux maisons d'édition pour la traduction d’ouvrages français en langues étrangères, de 500 € minimum, attribuée sur dossier à des livres de fiction ou de non-fiction. Une nouvelle aide pourrait être plus spécifique, avec, éventuellement, l'apport financier des pays concernés...

En plus du CNL, le réseau des Instituts français et les ambassades françaises de certains pays proposent également des aides pour la publication « de versions locales d'œuvres de fiction ou de non-fiction signées par des auteurs francophones ».

En Afrique et dans le monde

Tandis que l'influence française est contestée dans plusieurs pays d'Afrique, la mission du président de la République à Kamel Daoud semble insister sur le continent. Celui-ci représente un défi de taille pour la diffusion des livres français : on y dénombre plus de 1500 langues, avec, comme principales, l'afrikaans, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le portugais, le swahili et le français.

En 2022, d'après les données communiquées par le Syndicat national de l'édition, l'espagnol (11 % des extraductions), l'anglais (6 %) et le portugais (5 %) font déjà partie des langues vers lesquelles les ouvrages en français sont traduits. Les autres n'apparaissent pas dans les statistiques du secteur.

La barrière de la langue ne constitue pas le seul défi pour une présence de la littérature française sur le continent africain. Ses pays manquent en effet souvent d'un réseau de distribution établi, desservant l'ensemble du territoire. « [I]l faut reconnaître la difficulté de la mise en place d’un système de distribution. C’est peut-être le grand chantier de la chaine du livre africaine dans les années à venir », observait Kangni Alem, auteur togolais et membre du Conseil permanent de la Francophonie dans un entretien, en septembre 2023.

Le nerf et la guerre

Cette question de la distribution reste cruciale dans le monde entier, au regard des nombreuses fermetures de librairies francophones ces dernières années, notamment Vice-Versa, à Jérusalem, ou L'arbre voyageur, à Shanghai.

À ce sujet, Syndicat national de l'édition, Association internationale des librairies francophones (AILF), les diffuseurs et distributeurs ont signé en 2022 une charte pour « améliorer la diffusion des livres français dans le monde et de conforter le rôle des librairies françaises à l’étranger (LFE) ». Quant au CNL, il propose une subvention pour la présence et la valorisation du livre en français à l’étranger en direction de ces actrices de la chaine du livre.

Après la pandémie, l'activité des cessions de droits avait connu une forte hausse en 2021 (+ 15,8 %, selon le SNE), qui s'est tassée l'année suivante. BD, jeunesse et fiction représentaient à elles seules 73,6 % des titres cédés, et, hors coéditions, plus d’un titre cédé sur deux relève de la bande dessinée ou de la jeunesse.

En 2021 toujours, le chinois se classait premier des langues de destination (2371 cessions), devant l'italien (1179), l'espagnol (1130) et l'allemand (1072).

