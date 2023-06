France : recul du chiffre d'affaires de l'édition en 2022

L'année 2022 est marquée par un recul du chiffre d'affaires de l'édition, le premier depuis la pandémie de Covid-19. « Alors que 2021 était une deuxième année exceptionnelle à bien des égards, les résultats sont en baisse d’environ 5 % cette année, même s’il faut relativiser celle-ci, car nous restons en progression de 3 % par rapport à 2019 », note Vincent Montagne, le président du SNE.

Outre la diminution de 5,4 % du CA par rapport à 2021, le nombre d'exemplaires vendus en 2022 atteint 448,5 millions, en recul de 7 % (486,1 millions en 2021). Si l'on choisit l'année 2019 comme référence, le marché du livre français est au beau fixe, en croissance de 3,7 % en valeur et de 3,1 % en volume.

Par segment éditorial, l'évolution du chiffre d'affaires est presque partout négative, de la littérature (-2,7 %) aux BD, manga et comics (-4,2 %), en passant par la jeunesse (-8,2 %) et les documents et essais (-18,2 %). Seuls les beaux-livres (14,7 %) et les cartes géographiques (30,5 %) affichent un pourcentage positif.

La littérature représente toujours la part de marché la plus importante (21,6 %), devant les BD, comics et manga (17,7 %) et la jeunesse (13,7 %).

Soulignons que ce rapport du SNE couvre les maisons adhérentes, et qu'il présente un résultat global, qui peut différer de la réalité vécue par certaines structures éditoriales.

Droit d'auteur et partage de la valeur

Les montants des droits d'auteur suivent la courbe du CA, avec une baisse de 7,66 % des droits d'auteur portés en charge, à 513,8 millions € en 2022 contre 556,5 millions € l'année précédente. « Les droits d’auteur représentent en moyenne 10,9 % du CA PPHT [prix public hors taxe] de l’échantillon en 2022, contre 11,2 % en 2021 », ajoute le SNE.

Signalons qu'une étude économique consacrée au partage de la valeur du livre a été commandée par le SNE au cabinet d’audit KPMG. Les résultats « pourront servir de support aux discussions sur la rémunération des auteurs », affirme le SNE, qui date la publication du document au 2e semestre 2023.

Traduction, dématérialisation

« L’activité des maisons d’édition françaises à l’international s’est contractée en 2022, en baisse de 14,5 % par rapport à 2021 : à périmètre constant, le volume des cessions de droits a diminué de 13,8 % et celui des coéditions de 18,7 % », relève le Syndicat national de l'édition dans son rapport.

Les droits de traduction de 14.342 titres ont été cédés en 2022 : 12.423 pour des contrats de cession (86,6 % du total) et 1919 pour des contrats de coédition (13,4 %).

Pour la première fois, l'espagnol est la première langue de traduction, en 2022, devant le chinois, l’italien, l’allemand, et l’anglais.

Considéré peut-être un peu vite comme mort et enterré, le marché numérique des éditeurs français bouge encore : tous supports et toutes catégories éditoriales confondus, il a généré un chiffre d’affaires de 285,2 millions €, en progression de 4,4 % par rapport à 2021. La part des ventes numériques dans le CA total des éditeurs s’établit à 10,32 %.

Le rapport d'activité complet est accessible ci-dessous.

Photographie : La Librairie Nouvelle d'Orléans (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)