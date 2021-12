2022, vers une diffusion internationale du livre français ? 

Le Centre national du livre (CNL) répertorie 214 librairies francophones à travers le monde. La littérature francophone, et particulièrement française, est riche d’oeuvres majeures, qui méritent d’être connues à travers le monde.

C’est pourquoi, sous l’égide du ministère de la Culture, le SNE, l’AILF, et les principaux diffuseurs/distributeurs se sont associés pour créer conjointement une charte pour « améliorer la diffusion des livres français dans le monde et de conforter le rôle des librairies françaises à l’étranger (LFE) ».

Selon la Charte, « les LFE participent à la diffusion des ouvrages proposés par les éditeurs français et représentent un enjeu culturel et économique majeur pour la chaîne du livre ». Inscrites dans des régions aux environnements spécifiques, elles doivent s’adapter à de multiples facteurs économiques et géopolitiques.

Leur activité commerciale et leur rentabilité sont directement impactées par les contraintes de ces pays. Plus particulièrement, alors que le prix du livre est réglementé par la Loi Lang de 1981 dans les librairies françaises, les LFE « pratiquent un prix de vente non réglementé ». Celui-ci prend en compte « les différents frais d’approche […], les frais spécifiques de traitement des commandes et retours facturés par des distributeurs, les pratiques de prix export établies par les éditeurs ».

Au final, ces frais génèrent une hausse considérable du prix du livre français exporté, le rendant non-concurrentiel. En ce sens, la Charte aspire à instaurer « un cadre commercial incitatif, reconnaissant les standards de qualité des LFE, au bénéfice de ces librairies sur leur marché spécifique à l’étranger, et [leur] permettant de se positionner sur leur marché ».

Le Bureau international de l’Edition française (BIEF), avec le CNL et la Centrale de l’édition, ont participé à sa rédaction. Ensemble, ils ont listés, les « objectifs et périmètre [d’application] », ainsi que les « critères qualitatifs dont chaque diffuseur-distributeur pourra s’inspirer pour proposer aux librairies concernées [...] son propre cadre permettant une meilleure prise en compte de leurs particularités ».

De plus, son application sera surveillée par un comité placé sous l’égide du ministère de la Culture, et composé principalement des signataires susmentionnés. Il se réunira à la fin de ces prochains six mois pour « évaluer les résultats concrets obtenus ». Finalement, cette charte « répond [...] à l’ambition politique portée par l’ensemble de ses concepteurs et signataires, au développement de l’accès du plus grand nombre au livre en langue française et à l’amélioration de la circulation des livres et des idées dans le monde ».

ActuaLitté vous propose de découvrir l’intégralité de la Charte :

Crédit : Eddie Junior / Unsplash