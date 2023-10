À Villers-Cotterêts, Macron tresse les lauriers du français

À Villers-Cotterêts, ce 30 octobre, Emmanuel Macron a inauguré « une cité, et non pas un musée », en récitant un discours-fleuve de près d'une heure, où il s'est fait tour à tour historien (du lieu et de la célèbre ordonnance qui lui est associée), défenseur du patrimoine bâti et culturel et porte-parole de nombreux remerciements.

Après un chantier de rénovation à hauteur de 211 millions €, mené en quelques années seulement après un projet esquissé en 2017, la Cité internationale de la langue française abrite un parcours permanent, conçu par Xavier North, Barbara Cassin, Zeev Gourarier ou encore Hassane Kassi Kouyaté. Mais ce n'est pas tout : on y trouvera « des formations, des ateliers, des résidences d'artistes, des chercheurs, un auditorium, un laboratoire de technologies linguistiques... Chacun doit se sentir chez lui », affirme le chef de l'État.

Langue de liberté

L'attaque de l'Ukraine par la Russie l'a rappelé d'une manière douloureuse : langue et culture se changent trop souvent en instruments de contrôle, en outils permettant de torturer les individus considérés comme « ennemis ».

Avec force oxymores, Emmanuel Macron s'est donc appliqué à rappeler que la langue française « bâtit l'unité de la nation », qu'elle est « une langue de liberté et d'universalisme », tout en la qualifiant de « figée et mouvante », de « métisse et unifiée ». Et de saluer les emprunts à d'autres pays, la multiplication des particularismes régionaux ou encore les usages artistiques, du théâtre au slam.

Se réjouissant qu'on trouve « peu de débats aussi passionnés sur la langue » ailleurs qu'en France, le président a apporté sa contribution aux discussions parlementaires sur l'écriture inclusive. « Dans cette langue, le masculin fait le neutre. On n'a pas besoin d'y ajouter des points au milieu des mots, ou des tirets, ou des choses pour la rendre illisible. »

Une référence, accueillie d'applaudissements, aux deux propositions de loi récentes sur le sujet. La première, celle du Rassemblement national, a fait un véritable four. Confuse, elle souhaitait à l'origine interdire jusqu'aux termes épicènes ou encore la double flexion...

La seconde, qui trouve son origine du côté des Républicains, se concentre sur le point médian et les pronoms non genrés, comme iels ou elleux. Discutée ce 30 octobre au Sénat, la proposition de loi recevra sans doute le soutien du gouvernement, après cette sortie d'Emmanuel Macron... Cette petite saillie, dans un discours consensuel, vient rappeler que la langue est bien un instrument politique.

Plus loin dans son discours, le chef de l'État a tenu à saluer « cinq figures essentielles pour poursuivre ce grand travail d'unité et d'universalité de la langue française ». Soit « les professeurs, les écrivains et créateurs, les comédiens, les bibliothécaires et les traducteurs », qui « transmettent et font vivre le français, dans cette pulsation constante ».

Très attaché à l'Académie française, à laquelle il fera plusieurs fois référence, Emmanuel Macron s'autorise toutefois une petite pique : « Mais, quand vous parlez à des gens qui parlent anglais, refuser de parler leur langue, c'est une absurdité. Alors, quand vous parlez à des investisseurs internationaux, il vaut mieux dire “Choose France”, on se fait mieux comprendre. » La réponse à un communiqué de l'institution, publié en 2019, dans laquelle celle-ci déplorait la multiplication d'anglicismes utilisés par les pouvoirs publics... Dont le chef de l'État.

Sur le sujet de la traduction, toujours, Emmanuel Macron a profité du discours pour évoquer une mission confiée à l'écrivain Kamel Daoud, avec l'aide du Centre national du livre et des éditeurs français : « Multiplier les traductions des textes français vers les langues étrangères, notamment vers le continent africain. »

5 années d'actions

L'inauguration de la Cité internationale de la langue française s'inscrit dans un plan d'action plus vaste, la Stratégie internationale pour la langue française et le plurilinguisme, présentée en 2018. À ce titre, Emmanuel Macron s'est entre autres félicité des 829 implantations du réseau des Alliances françaises, « plus grand réseau culturel international du monde », du soutien de 350 millions € par an aux systèmes éducatifs des pays francophones d’Afrique, mais aussi du développement du Dictionnaire des Francophones.

Si certaines initiatives ont été assez ponctuelles, comme les États généraux du livre en français, en 2021, elles ont fait émerger des propositions, des engagements, que l'Élysée liste et recense dans un bilan publié à l'occasion de l'inauguration de la Cité.

La production a été riche, difficile de le nier, avec des consultations participatives comme le président de la République les affectionne. Elles sont parfois complexes à évaluer : sur les 10 suggestions principales du Cahier de propositions émis après les États généraux du livre en français, combien se sont concrétisées - la mission vers la traduction confiée à Kamel Daoud en rappelle d'ailleurs quelques-unes ? Et quand le président de la République évoque une défense du droit d'auteur et des auteurs, les regards se tournent vers la rue de Valois, où la situation des écrivains semble considérée uniquement du point de vue des éditeurs...

La Cité restera sans aucun doute le versant le plus visible de cette politique volontariste tournée vers la langue française et la francophonie. En octobre 2024, le Sommet de la Francophonie, organisé à la fois à Paris et Villers-Cotterêts, sera l'occasion, pour l'Élysée, de s'attaquer à 5 nouveaux objectifs : relancer le français, incarner, moderniser, décentrer et « transcender » la Francophonie.

Photographie : Emmanuel Macron à la Cité internationale de la langue française (Élysée)