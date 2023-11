Nouveautés, actualités : les livres et romans de Kamel Daoud

Daoud a commencé sa carrière en tant que journaliste, travaillant pour divers journaux algériens. Il s'est fait connaître pour ses chroniques dans le quotidien "Le Quotidien d'Oran", où il a abordé des sujets sensibles tels que la politique, la religion et la liberté d'expression en Algérie. Son travail journalistique a été salué pour son approche critique et réfléchie.

En 2013, Kamel Daoud publie "Meursault, contre-enquête", un roman qui revisite l'œuvre "L'Étranger" d'Albert Camus du point de vue du frère de l'Arabe tué par Meursault, le personnage principal du roman de Camus. Ce livre a été traduit en plus de vingt langues et a reçu plusieurs prix littéraires, dont le Prix Goncourt du Premier Roman en 2015.

Outre son roman le plus célèbre, Daoud a également publié d'autres œuvres, y compris des recueils de nouvelles et des essais. Ses écrits explorent souvent les thèmes de l'identité, du colonialisme et des tensions culturelles entre l'Orient et l'Occident.

Kamel Daoud est également un intervenant régulier dans des débats internationaux sur la politique et la société en Algérie et dans le monde arabe. Il continue de contribuer à des journaux et des magazines, et ses opinions sont souvent citées dans des discussions sur la liberté d'expression et les droits de l'homme dans la région.

En dépit de son succès, Daoud a fait face à des controverses, notamment en raison de ses positions critiques sur l'islamisme. Ces prises de position lui ont valu des menaces de mort et des critiques dans certains cercles.

Kamel Daoud reste une figure influente dans le paysage littéraire et journalistique, reconnu pour son style incisif et sa capacité à aborder des sujets complexes avec nuance et profondeur. (Crédits photo : Actes Sud)