Prosper Mérimée : l'auteur de Carmen s'expose au Château de Compiègne

Elle met en avant non seulement son rôle dans la création du mythe littéraire Carmen, mais aussi sa contribution significative à la protection des monuments historiques en France, ainsi que ses diverses casquettes d'homme mondain, académicien, sénateur et correspondant du couple impérial.

Des appartements réservés

L'exposition permettra aux visiteurs de découvrir Mérimée sous plusieurs angles : en tant qu'inspecteur des Monuments historiques, passionné par l'antiquité classique et l'archéologie ; à travers ses amitiés avec des écrivains comme Stendhal ou Hugo, et des peintres tels que Delacroix ; et comme un homme de lettres, avec des œuvres comme Colomba ou Carmen, cette dernière ayant inspiré un des opéras les plus célèbres de Bizet.

Fils d'un peintre et proche des artistes, Mérimée a également marqué le monde de la critique d'art, notamment avec ses recensions des Salons de 1839 et 1853. Ces critiques sont aujourd'hui reconnues comme un maillon essentiel pour comprendre les liens entre le romantisme, l'académisme et le réalisme. L'exposition regroupera les principales œuvres qui ont capté son attention.

En outre, l'exposition abordera sa troisième carrière sous le Second Empire en tant que courtisan et sénateur, grâce à ses liens étroits avec l'impératrice Eugénie. Des objets du quotidien, provenant des appartements qui lui étaient réservés au château de Compiègne, seront présentés au public pour la première fois.

Elle se tiendra dans les grands appartements du château, sera organisée autour de sept thèmes pour refléter la complexité et la richesse de la vie et de l'œuvre de Mérimée.

Les commissaires de l'exposition sont Rodolphe Rapetti, Laure Chabanne, Jean-François Delmas, et Marc Desti, tous conservateurs généraux du Patrimoine, apportant leur expertise respective pour une immersion profonde dans l'univers de Mérimée.

Crédits photo : Charles Reutlinger (Domaine public)