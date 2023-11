Compiègne : la bibliothèque de Napoléon, amoureux des livres, rénovée

La bibliothèque se trouve à l'extrémité des Grands appartements de l'Empereur, juste après sa chambre à coucher, et donne accès à l'appartement officiel de l'Impératrice. La décoration de cette pièce a été supervisée par Louis-Martin Berthault, l'architecte du palais impérial, à partir de 1808. Les meubles de la bibliothèque, ainsi que l'ensemble du mobilier en acajou et en bois doré, ont été réalisés par l'ébéniste Jacob-Desmalter.

Exemple parfait de décoration du style Empire, cette salle présente à présent de nombreux signes de détérioration. Le vieillissement des boiseries, du parquet, et des structures extérieures est notable, des fissures parcourent les peintures du plafond, ce qui endommage ainsi les œuvres artistiques. Face à la dégradation croissante, le musée national du château a mené deux initiatives de conservation en 2006 et 2008.

Aussi, en raison de l'exposition importante de la pièce à la lumière, tous les textiles et leur passementerie ont été fidèlement restaurés en 1996. De même, le mobilier en acajou et en bois doré, ainsi que les bronzes et autres objets d'art, ont bénéficié de diverses opérations de conservation ces cinq dernières années.

Ce nouveau projet d'envergure a été lancé par le ministère de la Culture. L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC) assure la maîtrise d'ouvrage, tandis que l'agence de Pierre Bortolussi, architecte en chef des monuments historiques, gère la maîtrise d'œuvre.

Les travaux consisteront principalement en une stabilisation des planchers qui se trouvent au-dessus de la bibliothèque, une restauration des menuiseries extérieures, une modification des systèmes de chauffage et ventilation, afin d'assurer une meilleure conservation dans le temps des meubles et décorations, une électrification des luminaires, et une réfection complète des aménagements intérieurs et des décors peints, notamment ceux du plafond.

La bibliophilie du « petit Caporal »

Napoléon est connu pour son amour des livres. Enfin, surtout celui des livres qui lui convenaient, puisque les autres, il les jetait au feu ou par la fenêtre de sa voiture, selon la rumeur. Sort réservé à ceux qui avaient encore la chance de ne pas être censurés : « Le droit d’imprimer n’est pas du nombre des droits naturels », affirmait en effet l'empereur.

Quand il instaura l'Empire, le « petit Caporal » se constitua plusieurs bibliothèques dans ses différentes résidences, rassemblant une collection de plusieurs milliers d'ouvrages. À partir de 1809, l'idée lui vint de faire constituer une bibliothèque ambulante qui finit par compter pas moins de 3000 livres durant la campagne de Russie — tant de titres qui n'empêchèrent malheureusement pas la défaite des Français.

À LIRE — Un Bonaparte à l'origine du FBI : l'héritage insoupçonné

Ses ouvrages lui tinrent donc compagnie lors de son exil à l'Île d'Elbe, où il eut le temps de relire quelques grandes plumes, telles que Plutarque, Corneille, Racine et Voltaire.

La bibliothèque du Palais Compiègne contient principalement des auteurs classiques et des ouvrages juridiques, ce qui témoigne du goût de l'instigateur du Code Civil pour le droit. Les étagères supportent aussi des publications historiques, sur Compiègne notamment.

crédit photo : Daniel Robert / unspalsh