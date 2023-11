De Cannes à Buenos Aires, “Shoot the Book !” voyage 

« El Principio Del Film », la section de Ventana Sur — marché de contenu audiovisuel de Buenos Aires — consacrée à la valorisation des auteurs et de leurs dernières œuvres, accueille en 2023 le programme « Shoot The Book ! », une entreprise de la Société Civile des Éditeurs en Langue Française, appuyée par l’Institut français et l’Ambassade de France en Argentine.

Ce programme, établi depuis une décennie au Marché du Film du Festival de Cannes, encourage les interactions entre éditeurs et producteurs pour faire porter à l'écran les créations littéraires.

Avec la participation d'éditeurs français et hispanophones, cette première édition de « Shoot the Book ! » en Amérique latine se structure autour d'une série de présentations de projets, de rencontres professionnelles et de discussions sur les défis majeurs de l'adaptation audiovisuelle.

Selon Nathalie Piaskowski, directrice générale de la Scelf, un peu moins de 100 oeuvres ont été pitchées grâce à cette initiative, avec un taux de 30 % de livres optionnés par les producteurs. Après Mumbai, Los Angeles et Shanghai, « Shoot the Book ! » s'exporte à Buenos Aires, au coeur d'un continent riche en littérature à adapter.

crédits images : Nathana Rebouças / unspalsh