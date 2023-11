Pour 2023, Un Week-end à l'est invite Tbilissi, capitale de la Géorgie

Après avoir exploré des villes telles que Varsovie, Kyiv, Budapest, Belgrade, Sofia et récemment Odessa en soutien à l'Ukraine, "Un week-end à l'Est" pose ses valises pour sa septième édition à Tbilissi, le cœur de la Géorgie. Cette année, la réalisatrice et auteure Nana Ekvtimishvili en est la marraine, avec Nino Haratischwili comme invitée principale, et un focus spécial sur l'auteur d'origine géorgienne, Emmanuel Carrère.

Fondé en 2016 par Vera Michalski et Brigitte Bouchard, "Un week-end à l'Est" est un événement culturel diversifié qui se déroule sur cinq jours en novembre à Paris. Annuellement, une métropole d'Europe centrale ou de l'Est est célébrée à travers ses littéraires, réalisateurs, intellectuels et créateurs.

Des personnalités renommées et émergentes ont marqué les éditions précédentes, notamment le metteur en scène Béla Tarr, l'animateur Theodore Ushev, les cinéastes Mina Mileva et Vesela Kazakova, les auteurs tels que Svetislav Basara, György Dragomán, et bien d'autres. Des artistes comme le compositeur Valentin Silvestrov, le pianiste Alexei Lubimov, et des figures culturelles comme l’Opéra d’Odessa ont également participé.

L'événement propose une variété d'activités : débats, expositions, concerts, projections, et bien plus encore. Ces manifestations se déroulent dans des lieux iconiques du Quartier Latin, y compris la Maison de la poésie, le Théâtre du Châtelet et le Théâtre de la ville.

Plus d’une vingtaine de lieux participeront et accueilleront rencontres, débats, projections, avec une cinquantaine d’invités sur les cinq jours.

C'est une occasion pour les participants d'échanger dans un cadre privilégié et pour le public français de découvrir la richesse artistique des pays de l'Est. Parmi les penseurs qui ont enrichi l'événement, citons Ágnes Heller, Volodymyr Yermolenko, et bien d'autres.