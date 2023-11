Le Grand reporter Olivier Weber invité d'honneur de Carnet de Voyage 2023

Chaque année, les amateurs de voyages et de culture trépignent peuvent profiter du Rendez-vous International du Carnet de Voyage. Pour sa 23e édition, l'Association Il Faut Aller Voir convie du 17 au 19 novembre 2023 à un festival unique en son genre.

Sur trois jours, plus de 120 talents - dessinateurs, écrivains, conférenciers, poètes, et aventuriers - se donnent rendez-vous pour échanger avec le public sur leur passion du voyage, de la découverte et des rencontres humaines. Une occasion de parcourir le globe sans quitter Clermont-Ferrand...

Parmi ces invités, 80 carnettistes venant des quatre coins du monde présenteront leurs œuvres. L'événement couvrira tous les styles de carnets, de l’aquarelle à la bande dessinée, en passant par les carnets numériques et sonores, sur une surface d'exposition de plus de 4000 m2.

La vedette de cette édition est l'écrivain et grand reporter Olivier Weber. Reconnu pour ses reportages en zones de guerre, Weber est un écrivain primé ayant reçu des distinctions telles que le Prix Joseph Kessel, le Prix du Livre Européen et Méditerranéen, le Prix de l’Aventure et le Prix Albert Londres.

Ses ouvrages ont été traduits dans plusieurs langues. Durant le festival, il dédicacera entre autres son 8e roman, Dans l’œil de l’archange, publié aux Éditions Calmann-Lévy.

Ces « Regards sur le monde », portés par le Rendez-vous International du Carnet de Voyage, dont l’intention est profondément humaniste, sont plus que jamais nécessaires dans une planète troublée, en secousses, en proie aux conflits, dans la perspective aussi d’une lecture du monde qui vient. Je veux croire en tant qu’écrivain que ce genre de rendez-vous nous permet encore et toujours d’une part de décrypter et d’autre part d’espérer, dans une dimension de voyage, de sortie de soi, mais aussi de plongée intime, de périple intérieur. - Olivier Weber

Des personnalités dont un prix Goncourt



Jean-Pierre Siméon, multi-facettes en tant que poète, romancier, critique et dramaturge, et récemment couronné par le Grand Prix de la Poésie de l’Académie française en 2022 pour l'ensemble de son travail, introduira et dirigera une nouvelle dimension de notre événement intitulée Poètes en voyage. Rendez-vous le dimanche 19 novembre à 11h.

L'auteur primé du Goncourt 1990, Jean Rouaud, reconnu pour son œuvre « Les champs d’honneur », à la fois poète et globe-trotter, échangera sur les thèmes de la poésie et du voyage avec son compère Jean-Pierre Siméon le dimanche 19 novembre à 11h.

Nans et Mouts, les visages familiers de l'émission Nus et Culottés, présenteront leur aventure cinématographique intitulée « Objectif, réveiller les volcans d’Auvergne » le dimanche 19 novembre à 16h30.

Grand débat sur l’Arménie, l'Iran et la poésié

Un débat majeur sur la situation en Arménie, intitulé Arménie, un peuple millénaire en péril, sera animé par Olivier Weber le samedi 18 novembre à 17h. Ce débat sera introduit par des séquences du film « Si je t’oublie Arménie », une collaboration entre Christophe Raylat et Olivier Weber, offrant une voix aux Arméniens et aux résidents du Haut-Karabakh. Le film souligne l'importance de cette région pour la diaspora arménienne à travers le monde et son histoire riche en patrimoine, notamment ses anciens monastères.

Le dimanche 19 novembre à 14h30, une rencontre spéciale est programmée avec un cinéaste iranien autour du thème Voyager en Iran en 2023 en tant qu'Iranien. Cette session mettra en avant la première du court-métrage « New Year New Trip », réalisé par Shadmehr Rastin et monté par Nikoo Shahhosseini. Le film donne un aperçu du Nouvel An perse, Nowruz, capturé au printemps 2023. Rastin a collaboré avec des étudiants en cinéma qui ont filmé les célébrations dans leurs régions d'origine, malgré les risques.

Cette projection sera l'occasion d'un échange avec les deux réalisateurs sur la riche culture de l'Iran.

Le dimanche 19 novembre à 11h, une conversation intitulée La vie poétique se tiendra entre Jean-Pierre Siméon et Jean Rouaud.

La poésie est une perspective renouvelée, une évolution de la pensée et une exploration perpétuelle de nos vies. Elle est en effet le journal intime de notre périple existentiel. En parcourant les étendues sans limites du poème, Jean Rouaud et Jean-Pierre Siméon engagent un voyage du cœur.

Parmi les invités

Des 80 carnettistes présents, Etienne Druon se distingue : en tant qu'illustrateur globe-trotter et professeur en design d'espace, il met en dessin et sonde l'Amazonie loin des voies traditionnelles. Sa démarche se teinte d'un engagement croissant, porté par une vision humaniste. Il est membre de la Société des explorateurs français. Son œuvre Amazonie, vingt ans de voyage(s), est publiée chez Magellan & Cie.

L'exposition des carnets de voyage emmènera par ailleurs les visiteurs autour du monde grâce à l'art et aux récits de 80 artistes talentueux. Parmi eux :

Ferial : Photographe portraitiste accomplie, elle capture autant les "invisibles" que les célébrités. Son travail est représenté dans Svalbard, une étoile dans la nuit aux éditions Elytis.

Tazab : Passionné de vélo et amateur de Duke Ellington, il envisage de devenir cow-boy en Auvergne. Son travail est mis en avant dans Les Pyrénées de Victor Hugo, un voyage à vélo aux éditions Elytis.

Myriam Bernal : Artiste madrilène et autodidacte, elle fusionne sa passion pour la nature, l’art, et le voyage. Engagée écologiquement, elle utilise des papiers recyclés et poursuit un art caritatif.

Matthieu Tordeur, membre de la Société des explorateurs français, présentera Le continent blanc. Antoine Longieras raconte son voyage de 36.000 km à vélo dans Les 3 Amériques à l'allure d'un papillon. D'autres auteurs et réalisateurs incluent Élise et Léopoldine Desprez, Cédric Gras, Jean-Louis Boudart, et bien d'autres.

10 films présentés par leurs créateurs La sélection cinématographique invite le public à un voyage époustouflant : de Bruxelles à Tokyo à bicyclette, à travers les étendues gelées de la Mongolie, à la découverte des chimpanzés en République démocratique du Congo et au cœur de la jungle panaméenne. Sans oublier une introspection profonde sur un trajet de 8000 km à vélo, qui interroge notre relation au plastique et son impact sur le monde qui nous entoure.

Mongolie, un hiver Tsaatan - Réalisateur Pierre Da Silva

Women don't cycle - Réalisatrice : Manon Brulard

Mbudha la source des chimpanzés (film animalier) - Réalisatrice : Caroline Thirion

Un monde sous vide (film sur l'écologie) - Réalisateur : Hervé Pfister

Félix et Chépa, un canoé sur les routes - Réalisateur : Matthieu Fournier

Objectif, réveiller les volcans d'auvergne - Réalisateurs : Nans et Mouts

Lawrence d'Arabie, un rêve d'Orient - Réalisateur : Clément Gargouillaud (sur les pas de Sylvain Tesson)

L'aventure, un jeu d'enfant (film familial) - Réalisateur : Brian Mathé

Fedchenko, le glacier oublié - Réalisateur : Christophe Raylat – Présence de Matthieu Tordeur et Cédric Gras

Vivo en Panama - Réalisateur : Mathieu Deslongchamps

Des rencontres/échanges avec le public

De Joze (63) à Paris en « sapinière » - samedi 18 novembre à 14h30

Partir et revenir d’un voyage humanitaire - samedi 18 novembre à 15h30

Voyager pour comprendre : changement climatique et mode de vie - samedi 18 novembre à 17h

Un spectacle de lecture Improbable Et Surprenant :« Vaches Monde »-dimanche 19 novembre 13h30

Le voyage à vélo prend toute sa place

Espace de rencontres avec des professionnels, des passionnés, des baroudeurs, ... et des vélos

La France à vélo - samedi 18 novembre à 11h30

Partir et pédaler au long court - dimanche 19 novembre à 13h

Drôles d’engins pour voyager - samedi 18 novembre à 10h

À LIRE - Lettres du monde : les premiers auteurs à l'honneur

Au cours du Rendez-vous International du Carnet de Voyage, une multitude d'animations seront au programme : esquisses en direct, carnets audio, échanges littéraires, ateliers divers, conseils pour voyager à vélo, et bien plus encore. De plus, plusieurs zones seront dédiées aux professionnels, incluant la librairie Les Volcans, des éditeurs spécialisés dans le voyage, des relieurs, papetiers, artistes et diverses revues.

Crédits photo : Carnet de voyage