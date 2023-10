Les placards de “The Boss” débordent : Springsteen Archives s'agrandit

Né en 1949 à Long Branch, Bruce Springsteen a grandi non loin de l'université de Monmouth et, mieux encore, y a assuré un certain nombre de concerts, entre 1969 et 1974. Il y écrira d'ailleurs une de ses plus fameuses chansons, « Born to Run ».

En 2017, alors qu'il donne une conférence au sein de la structure universitaire, « The Boss » dévoile l'ouverture du Bruce Springsteen Archives and Center for American Music à Monmouth. Un lieu dédié à l'œuvre de Springsteen, mais aussi à l'histoire de la musique américaine, pour conserver les documents et objets autour de sa carrière.

35.000 éléments réunis

Tout remonte à 2001, et à la volonté de quelques fans inconditionnels de l'auteur-compositeur. Constatant le faible nombre de documents consacrés aux débuts de sa carrière, des amateurs se lancent dans une grande collecte, annoncée via le fanzine Backstreets Magazine.

Le succès est au rendez-vous, si bien qu'une organisation à but non lucratif, Friends of the Bruce Springsteen Special Collection Inc., est créée, pour gérer cette collection si particulière. La bibliothèque publique d'Asbury Park accepte bien volontiers d'abriter les documents, mais les murs sont bientôt trop rapprochés et, en 2011, l'université de Monmouth en hérite...

La valorisation prend une autre échelle en 2017, avec l'ouverture du Bruce Springsteen Archives and Center for American Music, destiné à recevoir un plus large public, mais aussi des chercheurs. Plus de 35.000 documents sont désormais réunis au même endroit, provenant d'une cinquantaine de pays du monde : articles de presse, produits dérivés, lettres de fans, et bien sûr les archives personnelles du Boss, qui ouvrent une perspective inédite sur son œuvre.

Le Center for American Music, pour sa part, rend hommage à celles et ceux qui l'ont précédé, de Woody Guthrie à Billie Holiday, en passant par Robert Johnson et Frank Sinatra. Sans oublier quelques contemporains, dont Patti Smith...

Un nouveau bâtiment en 2026

« Je voulais dire combien je suis heureux que les archives se retrouvent ici, à la maison, dans le New Jersey », a commencé Bruce Springsteen lors d'une conférence de presse, ce mercredi 18 octobre, à l'université de Monmouth.

À LIRE - Une revue scientifique dédiée à l'étude des Beatles

Il s'exprimait peu après l'annonce de l'ouverture, en 2026, d'un nouveau bâtiment, dédié aux archives et au centre consacré à la musique américaine. Celui-ci, dessiné par le cabinet d'architectes new-yorkais Cookfox, s'étendra sur 30.000 mètres carrés et comprendra des espaces d'exposition, un musée, un centre d'archives et une salle de conférences — ou de concerts, évidemment.

Le nouveau bâtiment du Bruce Springsteen Archives and Center for American Music

« Avoir un bâtiment à son nom, c'est à double tranchant... Car je suis encore vivant », s'est amusé Springsteen. « Je pourrais me faire arrêter pour avoir descendu des shots de tequila dans un parc national », a-t-il lancé en référence à son interpellation, en 2020, à Sandy Hook, non loin de Monmouth, pour conduite en état d'ivresse. « Je ferai de mon mieux, le reste de ma vie, pour ne pas faire honte à ce bâtiment. »

45 millions $ seront mobilisés pour construire cette nouvelle structure, dont l'inauguration est prévue pour le printemps 2026.

Photographie : Paul McCartney et Bruce Springsteen, le 25 juin 2022 au Glastonbury Festival (Raph_PH, CC BY 2.0)