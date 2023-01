Une revue scientifique dédiée à l'étude des Beatles

Les presses universitaires de Liverpool ont fièrement publié, il y a quelques semaines déjà, le numéro inaugural de The Journal of Beatles Studies, accessible et lisible gratuitement. Au sommaire de cette revue scientifique assez spéciale, entièrement tournée vers les Fab Four, un article sur la première formation universitaire autour de l'étude des Beatles, un autre sur la place des quatre garçons dans le vent à Liverpool et un décorticage de la « Beatlemania » dans laquelle s'inscrit aussi cette publication.

Revue académique, The Journal of Beatles Studies entend proposer des articles et études de qualité, soigneusement relus et corrigés par un comité scientifique. Elle témoigne surtout de l'impact culturel durable du groupe, de l'attraction qu'il continue d'exercer sur les auditeurs du monde entier : « D'une manière peut-être contre-intuitive, la fascination culturelle et académique pour les Beatles n'a pas fléchi avec le temps, au contraire », remarquent Holly Tessler et Paul Long, les deux coéditeurs du titre, dans leur introduction.

« Le fait est que, depuis les années 60, des milliers de chercheurs, d'académiciens et d'auteurs ont écrit des millions de mots sur toutes les facettes des vies et de la musique des Beatles. Et chacun de ces auteurs apporte avec son travail une certaine expertise », poursuivent les chercheurs. « Pourtant, jusqu'à présent, au-delà des conférences, des recueils et des projets de recherche, les spécialistes des Beatles ont travaillé de manière solitaire, publiant les résultats de leurs recherches auprès d'audiences non spécialisées. Ce qui pose la question : pourquoi n'existe-t-il pas un champ des “Beatles Studies” ? »

The Journal of Beatles Studies entend combler, au moins en partie, ce vide, en publiant des résultats de recherche, donc, mais aussi des critiques et analyses de l'intense production culturelle, quasi continue, autour des Fab Four. L'année passée, les amateurs ont eu de quoi se réjouir, avec Get Back, documentaire-fleuve de Peter Jackson, et le passage de Paul McCartney au festival de Glastonbury, quelques jours après son 80e anniversaire.

D'une épaisseur de près de 200 pages, la revue est accessible en ligne, indique le Daily Mail, mais une version imprimée peut aussi être commandée auprès des presses universitaires de Liverpool. Le rythme de parution est bisannuel, avec un nouveau numéro attendu pour le printemps prochain.

Photographie : statues des Beatles, à Liverpool (Tom Bastin, CC BY 2.0)

