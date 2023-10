À Francfort, Slavoj Žižek met à l'épreuve la liberté de parole

La Slovénie, pays invité d'honneur de la 75e Foire du Livre de Francfort, s'était choisi un représentant volontiers provocateur. Le philosophe Slavoj Žižek, 74 ans, n'a pas cherché à faire mentir sa réputation : « Calmez-vous avec les applaudissements, car il n'y en aura pas vraiment à la fin de mon intervention », prévient-il dès son installation au pupitre, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. La poétesse slovène Miljana Cunta, qui l'avait précédé au micro, avait pour sa part centré son intervention sur la poésie et l'écriture, loin de l'actualité et des considérations politiques.

Si la meurtrière reprise armée du conflit israélo-palestinien est bien sûr au cœur de la Foire de Francfort, Žižek n'y va pas par quatre chemins : « Les livres sont aujourd’hui nécessaires plus que jamais. Sans eux, il n’y a pas de solution à la terrifiante guerre à Gaza », annonce-t-il immédiatement. La suite de son propos sera moins consensuelle...

« Je ne relativise pas »

Plus d'une semaine après l'attaque menée par le Hamas sur le territoire israélien, causant plus de 1300 morts, et tandis que la riposte israélienne s'abat sur la bande de Gaza, faisant des milliers de victimes, le philosophe slovène assure condamner « fermement l'attaque du Hamas à la frontière avec Gaza, sans “si” ou “mais” » et reconnaitre « le droit d'Israël de se défendre ».

« Toutefois, je remarque une chose : dès que l’on évoque la nécessité d’analyser l’arrière-plan complexe de la situation, on se retrouve accusé de soutenir ou de justifier le terrorisme du Hamas », affirme-t-il devant le public de Francfort. « Dans quelle société cette interdiction [d'évoquer un contexte] est-elle en place ? »

Slavoj Žižek renverra ensuite dos à dos les propos du chef du Hamas, qui dénie une place pour les Juifs en Palestine, et ceux du gouvernement israélien, qui revendique un « droit exclusif et inaliénable sur tout le territoire d'Israël ». « Des principes qui excluent toute négociation, puisque les Palestiniens sont considérés comme des problèmes avant tout », selon le philosophe.

Rappelant les dérives autoritaires récentes du gouvernement israélien, dénoncées depuis les élections législatives de novembre 2022 par une partie de la population et de la communauté littéraire, Žižek s'inquiète de l'esprit « d'unité nationale » qui prévaut désormais dans le pays et pourrait justifier une politique à la fois répressive et militariste.

« Certains disent que les Palestiniens ont le droit d'être antisémites, vu comme ils sont traités, et d'autres que les Israéliens peuvent être violents, vu l'Holocauste. On devrait aller au bout du raisonnement dans les deux cas : la défense des droits de Palestiniens et la lutte contre l'antisémitisme », souligne encore l'orateur.

Depuis l'audience, une interruption : « Vous ne pouvez pas comparer cette terreur de masse avec ce qui se passe du côté israélien, désolé. » « Je ne compare pas. Je ne relativise pas », réplique Žižek, très ému par son intervention et l'interruption. « Maintenant, vous comprenez ce que signifie, en pratique, prêter attention à la diversité, pratiquer l’inclusion. C’est notre culture de l'annulation : imposer notre vision de la diversité, qui s'accord avec le fait que certaines personnes, bien sûr, en soient écartées », dénonce-t-il, dans le contexte de la Foire.

Fierté et honte

Remonté depuis quelques années contre la « cancel culture », mouvement de dénonciation des mécanismes d'oppression et de ceux et celles qui les appliquent, Slavoj Žižek estime que les Palestiniens en sont aujourd'hui les victimes.

« C'est une honte, un jour où des gens se font massacrer », lance encore une voix depuis le public. « Où ça ? À Gaza ? », provoque le philosophe, avant de reprendre : « Je ne relativise pas, mais parler comme vous le faites met des millions de Palestiniens dans une position qui alimentera ensuite la montée de l’antisémitisme. »

Un antisémitisme particulier, que Žižek désigne comme un « sionisme antisémite », soit le soutien des Juifs, mais des Juifs à Israël, tandis que leur présence dans d'autres pays du monde est remise en cause.

« Ce n’est qu’en lisant des livres que l’on pourra comprendre la situation », reprend Žižek, en écho à sa phrase liminaire. « La littérature est le seul médium qui permet de saisir la profonde ambiguïté et la complexité de cette situation inextricable. »

La Foire de Francfort elle-même en prend pour son grade, accusée d'avoir participé à l'annulation d'une remise de prix à une autrice palestinienne, Adania Shibli. Une décision « scandaleuse » pour Žižek, qui incarne « le paradoxe de la cancel culture : l’instruction officielle est l'inclusion, la diversité, mais la règle est ensuite d’exclure tous ceux qui ne correspondent pas à votre idée de l’inclusion et de la diversité ».

« Je suis fier d'être ici, mais j'ai aussi un peu honte », confesse en conséquence l'orateur, qui termine : « Au moment où je dis que la situation n’est pas simple, on me dit “Vous ne pouvez pas comparer l’incomparable”. Je crois que nous devrions le faire, au contraire. »

Juergen Boos, directeur de la Foire du Livre de Francfort, prendra la suite en saluant « la liberté de parole, [que] nous devons protéger telle qu'elle, c'est très important pour moi ». Regrettant de possibles erreurs dans l'organisation de la Foire, il indique : « Je peux m’exprimer au nom de tous, ici, en disant que nous condamnons la terreur. Nous sommes des humains et nous pensons avec humanité aux Palestiniens et aux Israéliens. »

Au sujet de l'intervention de Žižek, Boos commentera simplement la forme : « Je suis heureux que quelqu’un ait interrompu ce discours, cela doit être possible aussi, et que nous l’ayons écouté jusqu’au bout, même sans l’apprécier. »

L'intervention de Slavoj Žižek peut être écoutée à cette adresse.

Photographie : Slavoj Žižek sur scène lors de la Foire de Francfort, le 17 octobre 2023