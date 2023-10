Israël-Palestine : la littérature prise en otage des tensions politiques

Le 7 octobre dernier, une organisation terroriste palestinienne, le Hamas, a réalisé une incursion sur un territoire contrôlé par les autorités israéliennes, s'attaquant à des civils et causant plus de 1300 morts en quelques heures. Peu après, la riposte d'Israël, qui a notamment visé la bande de Gaza et ses populations, aboutissait à son tour à plusieurs milliers de victimes civiles.

Depuis, l'escalade succède à la surenchère de violence, avec l'implication de plus en plus nette du Liban voisin, où le Hezbollah menace à son tour Israël.

Francfort et l'actualité

Le vendredi 13 octobre, en fin d'après-midi, la Foire du Livre de Francfort, qui doit ouvrir ses portes le 18, publie un communiqué annonçant que « les voix juives et israéliennes [seront] particulièrement visibles » lors de l'événement. Juergen Boos, le directeur de cette institution littéraire, poursuit dans ce message : « Nous condamnons fermement la guerre barbare du Hamas contre Israël. »

Nous sommes consternés. Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles et à tous les habitants d'Israël et de Palestine qui souffrent de cette guerre. La guerre terroriste contre Israël va à l'encontre de toutes les valeurs de la Foire du livre de Francfort. La Foire du livre de Francfort place toujours au centre des débats l'humanité, le pacifisme et la démocratie. Cette humanité a été une fois de plus brisée par l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. – Juergen Boos, directeur de la Foire du Livre de Francfort, le 18 octobre 2023

De nouveaux rendez-vous et débats évoqueront l'attaque et ses conséquences sur les relations entre Israéliens et Palestiniens, déroulait encore le communiqué, sans fournir plus de précisions. À l'inverse, le concert des chanteuses israéliennes Liraz et Rita était annulé, expliquait l'organisation.

La publication a immédiatement suscité des critiques, déplorant le manque de soutien de l'organisation de la Foire de Francfort pour les Palestiniens et notamment les populations de la bande de Gaza, qui subissent un blocus et de nombreuses privations depuis plusieurs années. Dans une réponse publiée le lendemain, samedi 14 octobre, la Frankfurter Buchmesse (FBM) corrige le tir, ajoutant : « Bien sûr, les voix palestiniennes se feront aussi entendre lors du salon du livre. »

Annulation polémique

Dans le cadre de la Foire de Francfort, l'autrice palestinienne Adania Shibli devait y recevoir un prix, le LiBeraturpreis, pour son roman Un détail mineur (traduit par Stéphane Dujols, Actes Sud). L'organisation allemande Litprom, engagée dans la promotion des littératures arabes, africaines, asiatiques et d'Amérique latine, a décidé de l'annulation de la cérémonie de remise du prix, « en raison de la guerre déclarée par le Hamas ».

« Litprom détermine actuellement une temporalité et un format adéquat pour cet événement, dans le futur. Décerner le prix à Adania Shibli n'a jamais été remis en question », souligne l'organisateur de la récompense dans un communiqué.

Le report de la cérémonie fait toutefois l'objet de sévères critiques depuis quelques jours. Venues essentiellement des réseaux sociaux, elles se sont étendues à la sphère littéraire, avec la publication d'une tribune signée par plusieurs centaines d'auteurs du monde entier, dont Annie Ernaux, Abdulrazak Gurnah et Olga Tokarczuk, Prix Nobel de Littérature.

La tribune souligne que l'annulation de la cérémonie n'a pas été validée par Adania Shibli, contrairement à ce que les organisateurs auraient laissé entendre dans les messages à ce sujet.

Si la cérémonie avait eu lieu, a-t-elle affirmé, elle aurait profité de l’occasion pour proposer une réflexion sur le rôle que peut jouer la littérature dans ces moments difficiles et douloureux. (LitProm et le Times ont rectifié leurs textes depuis.) – Tribune cosignée par 600 auteurs et autrices

Le report de la cérémonie est d'autant plus critiqué que l'ouvrage d'Adania Shibli récompensé, Un détail mineur, s'articule autour du viol d'une jeune Bédouine par des soldats de l’armée israélienne, en 1949, en pleine guerre israélo-arabe...

« La Foire du livre de Francfort a pour responsabilité, en tant que grande foire internationale du livre, de créer des espaces qui permettent aux écrivains palestiniens de partager leurs réflexions sur la littérature en ces temps graves et terribles, plutôt que de les réduire au silence », soulignent les cosignataires, qui prennent soin de préciser que Litprom est en partie financé par la FBM et le gouvernement allemand.

Les pays arabes vent debout

Après les déclarations de la direction de la Foire de Francfort, les réactions des pays arabes et de leurs structures du livre n'ont pas tardé. Dès le samedi 14 octobre, la Sharjah Book Autority, une des organisations arabes du livre parmi les plus dynamiques et les plus présentes dans les salons européens, a indiqué qu'elle « annulait sa participation cette année ».

La culture et les livres soutiennent toujours le dialogue et la compréhension entre les communautés ! Nous pensons que ce rôle est maintenant plus important que jamais. – Sharjah Book Autority, 14 octobre 2023

Le même jour, l'Association internationale des éditeurs arabes publie un message d’une teneur similaire sur ses réseaux sociaux, dénonçant « une position partiale et injuste » de la Foire du Livre de Francfort et incitant au boycott de cette dernière.

Un peu plus tôt, l'organisation arabe avait indiqué qu'elle suivait « avec grande inquiétude les événements tragiques et l'escalade militaire d'Israël, conduisant à un génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza ».

L'Association des éditeurs émiratis a suivi le mouvement, avec un message identique diffusé lui aussi sur les réseaux sociaux. Autre pays à majorité musulmane, où la charia s'applique dans de nombreux domaines, la Malaisie a annoncé qu'elle annulait aussi sa représentation à Francfort.

Les organisateurs de la Foire du Livre de Francfort avaient refusé la participation, cette année encore, de la République islamique d'Iran, en raison de la politique répressive dirigée contre la population depuis plus d'un an. La présence de Salman Rushdie lors de l'événement, de toute façon, aurait sans doute conduit l'Iran à renoncer à son stand, comme le pays l'avait fait en 2015.

« Nous sommes peinés d'apprendre que certains exposants de la région arabe renoncent à leur participation à la foire », a souligné Juergen Boos dans un communiqué, indiquant que la solidarité « s'adressait à tous », Palestiniens et Israéliens.

Photographie : graffiti sur la barrière de séparation israélienne, en 2015 (Jon Evans, CC BY 2.0)