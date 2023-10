Le 25e anniversaire du Printemps des Poètes se prépare

Initié par Jack Lang et créé à Paris entre le 21 et 28 mars 1999 par Emmanuel Hoog et André Velter, le Printemps des Poètes a été conçu pour démentir les préjugés et mettre en avant la vitalité remarquable de la poésie. Rapidement, cet événement a pris une envergure nationale.

En 2018, le Printemps des Poètes a connu un nouveau souffle avec la prise de relais par Sophie Nauleau, ayant pour thème « L'Ardeur », parrainé par Jean-Marc Barr et avec Ernest Pignon-Ernest comme artiste associé. L'année suivante, « La Beauté » est mise à l'honneur avec la collaboration de Rachida Brakni et Enki Bilal. En 2020, c'est au tour du « Courage », illustré par une affiche de Pierre Soulages et avec Sandrine Bonnaire comme marraine.

2021 était placé sous le l'égide du « Désir », accompagné par les artistes Sarah Moon et Marina Hands de la Comédie-Française. L'année 2022 célèbrait « L’Éphémère », représenté par une œuvre de Pina Bausch et en présence de Golshifteh Farahani. Enfin, en 2023, c'est le concept de « Frontières » qui est exploré avec une photographie de JR et le parrainage d'Amira Casar.

Pour le 25e anniversaire du Printemps des Poètes, l'œuvre de Fabienne Verdier, avec son trait de pinceau doré sur vitrail, symbolisera « La Grâce ». Le nom de la marraine ou du parrain n'est pas encore connu.

Né en 1962, Fabienne Verdier ressort diplomée des Beaux-Arts de Toulouse en 1983. Elle part ensuite en Chine pour étudier à l'Institut des Beaux-Arts du Sichuan, à Chongqing. Elle décide de collaborer avec les maîtres peintres chinois qui ont échappé aux conséquences de la Révolution culturelle. Malgré diverses interdictions, elle les convainc de partager avec elle les secrets de leur peinture spontanée et leurs concepts esthétiques. En 1989, elle devient la première étrangère à décrocher un diplôme avancé en art de cet établissement.

À LIRE — Charles Baudelaire, immense poète... et critique d'art

Par la suite, elle commence à forger sa propre voie dans la peinture abstraite. Elle crée une méthode artistique verticale, utilisant d'énormes pinceaux fabriqués à partir de queues de cheval suspendus, offrant ainsi une immense liberté de mouvement. Sa technique, qui consiste à travailler à plat sur le sol en exploitant la gravité, se distingue comme étant unique en son genre à travers le monde.

crédits image : Fabienne Verbier / Printemps des poètes