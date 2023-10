Après la polémique, le Congrès mondial des bibliothèques 2024 annulé

« La décision nous a été communiquée par l'Association des bibliothèques et de l'information des Émirats, qui a dirigé la candidature pour soutenir le développement du domaine et de la région en général », révèle l'IFLA dans un communiqué signé Vicki McDonald, Présidente de la fédération, et Sharon Memis, Secrétaire Générale.

Des questions importantes pour la suite

Et d'en tirer les conséquences : « Comme Dubaï était la seule candidature viable, il n'y aura finalement pas de Congrès mondial des bibliothèques et de l'information en 2024. » Le pays de la péninsule arabique a-t-il été contrarié par la vive opposition suite à l'annonce de Dubaï comme ville hôte du congrès 2024 ? « Reconnaissant les réserves exprimées concernant la tenue du Congrès à Dubaï, nous comprenons la déception que ressentiront beaucoup dans la région et au-delà », déclare la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions.

Tout en étant formelle : « L'IFLA reste déterminée à trouver des moyens de collaborer et de soutenir les bibliothécaires du MENA (Afrique du Nord et le Moyen-Orient), et des régions environnantes qui attendaient avec impatience de vivre le dynamisme d'un Congrès mondial des bibliothèques et de l'information. Poursuivre notre travail dans ce domaine est essentiel si nous voulons être non seulement une fédération internationale, mais véritablement mondiale. »

Face à ce camouflet, la fédération ne se voile pas la face : « Pour tous les membres et bénévoles de l'IFLA, quelles que soient leurs opinions sur le Congrès de 2024, des questions importantes se poseront sur les prochaines étapes. »

Le jeudi 5 octobre, le Conseil d'administration de l'IFLA, ayant déjà envisagé une révision du format du WLIC, tiendra une réunion à ce sujet. Suite à cette discussion, des détails supplémentaires seront communiqués, conclut le communiqué.

La problématique des droits de l'homme

En août, face à une vague de critiques, l'IFLA (Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions) confirmait sa décision d'organiser le congrès annuel WLIC 2024 à Dubaï, malgré les inquiétudes concernant le bilan des Émirats arabes unis en matière de droits humains.

La controverse avait émergé suite à un communiqué de plusieurs associations, notamment l'Association des bibliothécaires de France, en juin, exprimant leurs préoccupations concernant la situation des droits de l'homme dans le pays dirigé par MBZ. En outre, les lois du pays sur l'homosexualité ont soulevé des inquiétudes quant à la sécurité des professionnels qui pourraient être concernés.

Plusieurs associations occidentales ont partagé ces réserves, tandis que des pays comme la Malaisie ou d'autres nations arabes ont salué la décision, considérant qu'elle rééquilibrait les lieux d'accueil des congrès.

L'Association des bibliothécaires de France avait déclaré que l'IFLA devait représenter les valeurs de ses membres et ne devait pas choisir un pays en contradiction flagrante avec les droits de l'homme, en particulier ceux des femmes, des filles, des membres de la communauté LGBT+ et des réfugiés. Devant la montée des tensions, l'IFLA avait alors lancé un référendum consultatif basé sur ses statuts.

Clôturé le 2 août dernier, il a permis de collecter les avis de 37 % des 1700 structures membres de la fédération, autour d'une seule simple question. 68 % des répondants se sont exprimés contre l'organisation du WLIC 2024 à Dubaï, pour 27 % seulement en sa faveur. Sans surprise, l'Europe, l'Amérique latine et les Caraïbes et l'Amérique du Nord se sont prononcées contre en majorité, quand le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et l'Asie-Océanie sont plus favorables, voire totalement partants.

Les volontaires de l'IFLA, qui participent grandement à la bonne organisation du WLIC, ont aussi été consultés. 52 % d'entre eux ont voté, avec des avis moins tranchés : 49 % contre et 43 % pour, parmi les votants.

Malgré une majorité d'opposition à Dubaï comme hôte, l'IFLA avait décidé de maintenir sa position. La fédération avait justifié sa décision en évoquant la nécessité de représenter les bibliothèques du monde entier et d'honorer son engagement envers toutes les régions. Le congrès se serait, toujours selon l'IFLA, concentré sur la diversité et l'inclusion, tout en engageant des discussions avec les autorités de Dubaï pour garantir un accueil chaleureux à tous les participants.

Crédits photo : Evgenii (CC BY 2.0)