Réunir les bibliothécaires à Dubaï : “Le changement découle du dialogue

Le WLIC, pour World Library and Information Congress, incarne un rendez-vous important pour les organisations de bibliothécaires et de professionnels de l'information du monde entier. Pendant quelques jours, les débats et échanges battent leur plein, aboutissant parfois à l'adoption de résolutions ou d'engagements conséquents.

En 2014, la France avait accueilli cet événement, dans la ville de Lyon : près de 3500 personnes, venues de 150 pays différents, avaient fait le déplacement.

Une première dans le monde arabe

La Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques compte environ 150 membres, et affirme détenir la palme de l'organisation des bibliothèques « la plus internationale ».

Désireuse de représenter les professionnels du monde entier de manière égale, « afin de promouvoir l'inclusion géographique et culturelle », l'IFLA a souhaité organiser le WLIC 2024 à Dubaï, choix qui constitue par ailleurs la première édition tenue dans le monde arabe.

En tant qu'organisation internationale, l'IFLA cherche avant tout à mettre à disposition un espace sain pour l'échange entre les cultures et la découverte, et nous sommes tous les bénéficiaires de l'inclusion de nouvelles voix et perspectives, tout en partageant les acquis de notre propre travail. – Barbara Lison, présidente de l'IFLA

Pressentant peut-être la polémique, l'IFLA prenait soin de préciser, dans un communiqué, qu'elle collaborait déjà avec les organisateurs locaux pour que le programme reflète « des valeurs et des principes partagés, et mettent en avant l'équité, la diversité et l'inclusion ».

Droits humains bafoués

Dès le 20 juin, la présidente de l'Association des bibliothécaires suédois, Helene Öberg, fustige l'IFLA pour le choix de Dubaï comme ville hôte. « Les associations de bibliothèques des pays nordiques avaient déjà déploré l'organisation du WLIC 2018 en Malaisie, et constatent avec déception que l'IFLA continue d'organiser ses événements dans des pays où les droits humains, la démocratie et l'État de droit sont bafoués », souligne-t-elle dans un communiqué.

L'Association des bibliothécaires suédois ajoute que « l'homosexualité est considérée comme un crime à Dubaï », estimant que de nombreux professionnels ne pourront en conséquence pas être présents.

L'Association des bibliothécaires français (ABF) a, dans un communiqué, adhéré aux critiques de son homologue suédoise.

L'IFLA se doit de porter les valeurs et l'éthique de ses membres et de la profession et ne peut donc résolument pas choisir un État dont les lois entrent en totale contradiction en matière de droits humains — particulièrement de la femme, des filles, des LGBT+ et des réfugiés. – Association des bibliothécaires français

L'organisation française voit dans la tenue du WLIC à Dubaï « une contradiction profonde avec notre métier et les valeurs portées par le manifeste de l’UNESCO ».

Censure et prison

Les Émirats arabes unis ne sont en effet pas réputés pour leurs égards pour la liberté d'expression. La censure et les arrestations arbitraires y sont toujours de mise, en particulier depuis l'entrée en vigueur, en 2021, d'une loi visant à combattre les fausses informations et la cybercriminalité. Cette dernière a été utilisée pour réprimer l'exercice de la liberté d'expression en ligne, un détournement fréquent de ce genre de législation.

La liberté de la presse est également toute relative : en septembre 2022, après la parution d'un article consacré aux conséquences de l'inflation des prix de l'essence, une grande partie de l'équipe du quotidien Al Roeya a été licenciée, sans autre forme de procès. « Que l'on évoque les médias imprimés ou télévisés, tous les titres des Émirats participent d'une opération de propagande qui vise à diffuser une image positive des Émirats arabes unis et féliciter le gouvernement », rappelle Radha Stirling, PDG de l'ONG londonienne Detained in Dubai, qui se consacre à la libération des détenus étrangers aux Émirats.

Les Émirats disposent par ailleurs d'un Conseil national des médias, qui régule les institutions médiatiques de l'État fédéral et la diffusion des contenus venus de l'étranger. Récemment, le film Spider-Man: Across the Spider-Verse a été banni du pays, sur sa décision, en raison d'un message de soutien aux personnes transgenres visible.

À LIRE - Émirats arabes unis : des livres aux thèmes LGBT+ bloqués par Amazon

Cette censure homophobe et transphobe s'accorde à des lois toujours en vigueur dans les Émirats. Comme le rappelle l'ONG Human Dignity Trust, « les Émirats arabes unis considèrent les relations sexuelles entre des personnes de même sexe comme des crimes », tandis que « l'expression du genre des personnes transgenres est aussi criminalisée ».

Des peines de prison allant de un à dix ans sont prévues, selon la nature des « crimes » jugés par les autorités. La charia, base de la législation aux Émirats arabes unis, condamne à la lapidation et à mort les personnes homosexuelles, lorsqu'elle est appliquée par les fondamentalistes.

L'IFLA, « eurocentrée » ?

Ce mercredi 21 juin, l'IFLA a diffusé un nouveau communiqué, reconnaissant que l'organisation du congrès annuel à Dubaï avait suscité des débats houleux, notamment pour les conséquences sur les personnes LGBTQIA+.

La gouvernance de la fédération assure toutefois que le choix de ce pays est nécessaire, pour garantir une représentation géographique la plus diverse possible. « Cela montre aussi que nous portons de l'attention à ces voix, parfois moins audibles, qui jugent que l'IFLA est eurocentrée », rappellent Barbara Lison, présidente, et Vicki McDonald, présidente élue.

D'après elles, les bibliothécaires de la région estiment qu'un congrès dubaïote représente « une opportunité pour l'émancipation et l'affirmation des bibliothèques et de notre profession, en particulier pour les femmes, et pense qu'il pourrait susciter le changement en fournissant aux participants les outils nécessaires pour influencer les gouvernements et les conduire à renforcer les bibliothèques, au bénéfice de leurs communautés ».

L'organisation rappelle par ailleurs qu'elle « ne valide ou ne condamne aucune politique gouvernementale des pays hôtes ».

Le débat des bibliothécaires n'est pas sans évoquer celui qui se profile régulièrement dans les foires du livre, qui accueillent des pays où la liberté d'expression n'est qu'un doux rêve, notamment des pays arabes, mais aussi la Chine ou la Russie.

Les Émirats arabes unis sont régulièrement évoqués, puisque leur puissance financière et leur volonté de développement les ont poussés, ces dernières années, à intensifier leur présence dans des événements internationaux.

Photographie : Dubaï (illustration, Balazs Szanto, CC BY-SA 2.0)