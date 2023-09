Italie : Les éditeurs réclament des fonds pour les manuels scolaires 

D’après les données de l’AIE, la croissance du prix des livres scolaires en 2023 reste inférieure à l'inflation : pour les manuels scolaires du collège et du lycée, elle est d’environ 3 % par rapport à l’année précédente.

Cependant, les indices de pauvreté montrent que les familles avec mineurs sont en difficulté : en effet l’Italie compte, selon les derniers chiffres qui font référence à 2021, 1,9 millions de ménages en situation de pauvreté absolue et 2,9 millions en situation de pauvreté relative.

C’est pourquoi les associations professionnelles des éditeurs et des libraires - notamment l’Associazione Italiana Editori et l’Associazione Librai Italiani -, en accord avec les représentants des familles et des consommateurs, ont signé un appel au gouvernement.

Ils demandent que « dans la prochaine loi de finances les critères de répartition du droit aux études pour les familles en situation de pauvreté soient revus et que l'allocation soit augmentée, passant de 133 millions actuellement à au moins 170 ».

« Un choix politique fort »

Ils demandent aussi qu’une « déduction fiscale au même titre que les frais médicaux soit introduite pour toutes les autres familles, actuellement privées d'outils de soutien pour les livres scolaires ». Il s’agirait donc d’une mesure universelle.

En effet à ce jour l’Etat italien alloue 133 millions d'euros par an pour financer l'achat de manuels scolaires par les familles en situation de pauvreté absolue, mais ces fonds, en raison d'un manque d'information et de leurs modalités de versement, sont peu utilisés et souvent parviennent aux familles avec beaucoup de retard.

D’autres questions qui devraient être abordées concernent « les plafonds de dépenses pour les livres adoptés dans les écoles qui, créés pour protéger les familles mais arrêtés depuis 2012 (entre-temps, les prix ont augmenté de 20%, source : ISTAT), sont devenus une limite aux activités d’enseignement et à l’achat de certains livres scolaires ».

D’après l’AIE et l’ALI, un « choix politique fort » est nécessaire, qui donnerait un « signal clair aux Italiens en matière de soutien à la famille et d'investissement dans l'éducation, leviers fondamentaux pour redonner de l'élan et des perspectives d'avenir à l’Italie ».

