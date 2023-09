Hold-up 21 : l'utopie érotique rencontre... le braquage du siècle !

Nous avons tous nos forces et nos faiblesses. Prendre la parole pour défendre les livres que nous publions fait partie de mes forces. Mais c’est différent, cette fois : après deux ans de travail, le lancement approche et, si tous les mots sont là, je me sens gagné par une pudeur inhabituelle. Sans doute est-ce dû au fait que jamais, dans mon parcours d’éditeur, je n’avais porté un ouvrage où le mot « collectif » avait autant de poids.

Le 6 octobre 2023, paraîtra Hold-up 21. Il s’agit d’un beau livre, d’expositions, d’un cycle de conférences, d’une adaptation théâtrale… Mais, plus que tout ça, c’est la création d’une communauté de talents féminins.

Pour en donner le sens, je dois revenir en arrière. Deux ans avant le surgissement du mouvement #Metoo, nous avions eu l’intuition, aux Éditions Anne Carrière, que le grand sujet féministe manquait de nouvelles voix françaises. Les premières autrices ayant répondu à notre appel se distinguaient déjà par leur diversité : Camille Emmanuelle incarnant l’élan « Sexpo », Peggy Sastre et son évoféminisme si controversé, Ovidie avec son salutaire cri d’alarme sur les mutations de la pornographie, l’essai bouleversant de Maïa Mazaurette à la recherche d’une sexualité solaire… Plus le temps passait, et plus les courants représentés autour de notre table de travail devenaient multiples.

D’un point de vue personnel, cette décennie a été parmi les plus enrichissantes de ma vie. Mon métier permet parfois de se sentir au cœur d’un mouvement social profond et le fait de pouvoir accéder à des paroles « militantes » aussi différentes m’a fait me sentir privilégié, moins vieux aussi sans doute.

Au fil des années, un sujet est souvent revenu dans nos discussions, sous la forme d’une crainte partagée : les thèmes du corps, du désir et du plaisir semblaient se teinter d’une pointe de culpabilité idéologique. D’un côté, l’essor du mommy porn, la dark romance, les « 365 jours » et autres fantasmes cheap de grands méchants loups ; de l’autre, une méfiance, un désintérêt, voire, selon certaines de nos essayistes, la montée d’un étrange néopuritanisme.

Parmi nos autrices, même celles qui se considéraient comme les plus radicales redoutaient qu’on oublie la leçon première des activistes des années 1960 : pas de révolution homme-femme sans révolution sexuelle. La culture queer avait permis de beaux progrès, mais la roue semblait tourner dans le mauvais sens à l’échelle mondiale.

Je ne sais plus quel jour est venue l’idée qui s’est exprimée ainsi : « Et si on faisait un hold-up pour ramener l’érotisme dans le camp du progrès et des arts ? » Franchement, au début, cela ressemblait davantage à une utopie qu’à un projet d’édition. À tel point que l’étape suivante a pris la forme d’un défi, un « chiche » lancé à une quelques-unes de nos autrices : « Et si on réunissait vingt femmes de sensibilités diverses, voire opposées, pour demander à chacune d’écrire une nouvelle qui redonne un horizon moderne positif à la sexualité ? Cela, sans mettre sous le tapis les grands enjeux du féminin en 2023. » Érotisme, militantisme, politique, esthétique… cela semblait audacieux. Aussi a-t-on tout de suite relevé la barre : « Allons aussi sur le terrain de l’art contemporain et du théâtre. »

Présenté ainsi, cela paraissait suffisamment dingue et inatteignable pour qu’elles disent toutes oui. Je n’ai pas fini de les remercier. La question du casting s’est posée, nous avons choisi la cooptation, le premier groupe de vingt s’est monté à la vitesse d’un braquage parfait et nous nous sommes rapidement interrogés sur la nature de cet enthousiasme au parfum combatif, cette furieuse joie amazone… On s’est dit que cela devait se nommer « sororité ».

EXTRAIT - Désir, plaisir et féminisme : ceci est un Hold-Up

Dans la foulée, nous avons lancé le deuxième opus, les autrices du premier se sont faites marraines, la relève a été assurée avant même la première parution. Oui, cela semble fou, mais entre-temps notre aventure s’était trouvé quelques alliés de poids. D’abord le groupe Hôtelier Evok Collection, qui a offert des décors somptueux à l’artiste Abigaïl Aupérin, chargée de créer un métarécit photographique à nos nouvelles. Evok a tant aimé le projet que le groupe a proposé de sponsoriser des déjeuners, durant l’année, où nous pourrions réunir nos combattantes.

Crédits photo © Laure Giappiconi - Editions Anne Carrière — HU21 / Abigaïl Auperin

Le travail d’Abigaïl a aussi rapidement attiré l’attention de la SEE du Marais, qui a décidé d’exposer une sélection de ses œuvres du 12 octobre à la fin de l’année 2023. De plus, le journal Libération, trouvant la démarche courageuse, nous a offert son partenariat. De grands libraires nous ont proposé de créer avec nos autrices des événements à leur démesure, merci à la Fnac, à Kléber, à Coiffard, au Furet du Nord, à Ici Grands Boulevards… Plus récemment, le club Silencio nous a proposé une carte blanche. Enfin, Actualitté.com nous fait l’honneur de chroniquer nos aventures. Un site accompagnera bien évidememnt toute cette aventure : l’important est qu’à plusieurs on fait de grands et beaux rêves.

Chacune de ces nouvelles est un cadeau, un fragment précieux sur le rapport au corps et au désir. Hold-up 21 est un hymne au mystère, à la complexité. Chaque autrice est un univers. Chaque histoire, un chemin sauvage.

Le moins qu’on puisse dire est que notre équipe de « braqueuses » a frappé fort, à coups de sujets puissants : le renversement du pouvoir chez Maïa Mazaurette ; la pulsion de vie et l’avortement chez Nicole Mersey Ortega ; le handicap chez Alexandra Cismondi ; la réparation chez Aïna Rahery ; l’attrait de la sexualité gay pour une femme chez Alice Groult ; le trouble de la soumission chez aXelle de Sade, etc. Nos braqueuses vont vous en mettre plein les yeux, le cœur et l’esprit. Et ce n’est que le début. Hold-up 21 est une aventure à nulle autre pareille.

Nous avons tous nos forces et nos faiblesses. Ensemble, nos autrices me semblent invincibles.

Tout commence,

Stephen

Crédits photo © Alexandra Cismondi - Editions Anne Carrière — HU21 / Abigaïl Auperin