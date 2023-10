Hold-up 21: Un voyage littéraire et photographique du désir

Hold-up 21 fusionne la littérature et la photographie et dépeint un univers érotique contemporain mêlant esthétique et sensualité. Ce livre dévoile vingt nouvelles, chacune explorant le corps, l'esprit, le désir, et les émotions avec une profondeur unique.

Les mots prennent vie sous l'objectif d'Abigaïl Auperin. En collaboration avec ces autrices, elle traduit leurs textes en cent tableaux visuels, créant une mise en scène où les auteurs deviennent leurs propres personnages. Ce mariage littéraire et visuel nous rappelle les esthétiques de David Lynch et Guy Bourdin, offrant ainsi un double voyage au lecteur.

L'œuvre d'Abigaïl est un mélange entre fiction littéraire et autofiction photographique. Elle puise ses inspirations aussi bien dans le cinéma – avec des touches de Hitchcock et Cronenberg – que dans la photographie et la peinture, faisant écho à Bourdin ou encore Blumenfeld. Pour Abigaïl, l'art transcende la simple représentation du réel; il sert de voile mystérieux, préservant et encapsulant le désir.