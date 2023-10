Hold-up 21 est un beau livre (coffee table book) comprenant 20 nouvelles illustrées (268 pages de texte) et 100 photos. Du plaisir dans un magnifique écrin. VINGT femmes (autrices, réalisatrices, poétesses, journalistes, dramaturges, comédiennes, metteuses en scène, danseuses, chorégraphes, performeuses...) se sont réunies pour redonner une place au désir et au plaisir dans la discussion féministe. VINGT talents pour ramener l'érotisme dans le champ de la littérature. VINGT nouvelles, comme autant de fenêtres intimes ouvertes sur le corps et l'esprit. VINGT histoires de jouissance, d'expériences rares, de chemins détournés, qui touchent, excitent, provoquent, choquent, émeuvent, libèrent, transforment, réparent. UNE photographe interprète leurs mots en cent tableaux dans lesquels les autrices incarnent leur personnage. L'ouvrage s'intitule Hold-up 21 parce qu'il s'est monte´ comme un braquage : la sexualité´ (que ce soit en création éditoriale ou audiovisuelle) est trop souvent reléguée dans des niches assez cheap, ou cantonnée aux domaines de l'activisme ou de la pédagogie. Notre bande de soeurs frappe fort avec un esprit frondeur. Si l'ouvrage est dionysiaque, il n'en est pas moins politique et transgressif. Hold-up 21 n'est pas seulement une compilation de nouvelles érotiques, c'est aussi une galerie d'art contemporain : chacune des autrices cocrée avec Abigaïl Auperin les tableaux ou` elle pose, seule ou en compagnie de comédiens. Ce métarécit en 100 photos illustre l'ouvrage. Un voyage sensuel dans une esthétique entre David Lynch et Guy Bourdin.