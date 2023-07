Agir pour le vivant : le festival poursuit une “conversation monde

Pour sa quatrième édition cette année, Agir pour le vivant se tiendra du 21 au 27 août 2023 à Arles, intensifiant ses interactions avec l'Afrique et l'Amérique latine. Le festival s'étend à travers une variété de sujets et se répand dans de nombreux espaces de la ville pour encourager des discussions ouvertes et démocratiques.

Dans un climat accueillant et festif, 200 personnes, incluant penseurs, artistes, scientifiques, étudiants, activistes, dirigeants d'entreprises, représentants des peuples racines et le grand public, se rassembleront. L'objectif est de dialoguer, de réfléchir, d'expérimenter et d'avancer collectivement vers une société du vivant en combinant différentes disciplines et connaissances, et en partageant des idées et des énergies positives.

Depuis 2020, Agir pour le vivant met l'accent sur son objectif initial, qui consiste à créer un espace de discussion diversifié et croisé pour définir une société vivante et unie. Pour se rassembler autour de ces défis importants et actuels, Agir pour le vivant souhaite être un lieu de diverses perspectives et voix, y compris celles des populations souvent négligées dans les discours sur l'écologie politique actuelle.

En multipliant les points de vue, en élargissant le champ écologique et en connectant les luttes, on peut redonner à l'écologie et à la politique leur véritable signification : vivre sur la Terre de la manière la plus respectueuse et unie, et se donner ensemble des valeurs qui guident notre coexistence.

On retrouvera le programme complet à cette adresse.

Crédits photo : Agir pour le vivant